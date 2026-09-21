Son Mühür- Gayrimenkul satışı üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddialarıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada ikinci dalga operasyonu düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu operasyon doğrultusunda onlarca kişi gözaltına alınırken çok sayıda şirkete kayyum atandı, milyarlarca liralık mal varlığına tedbir konuldu.

Soruşturmada adı geçen inşaat firmalarının geçmiş projeleri sebebiyle İzmir’deki taşınmazlar da gündeme gelirken yetkililerden kentin dosyadaki yerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

72 gözaltı, 30 şirkete kayyum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kolluk kuvvetleri harekete geçti. Bakan Akın Gürlek, operasyon doğrultusunda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve 72 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturmanın mali boyutuna yönelik geniş çaplı tedbir kararları uygulandı. Dosya kapsamında 2 bin 11 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabına el konulurken, usulsüzlüklere karıştığı belirlenen 30 şirketin yönetimi kayyuma devredildi.

Gerçeği yansıtmayan satışların büyüklüğü 3,5 milyar TL'yi aştı

Soruşturma kapsamında Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden yapılan gayrimenkul hareketleri incelemeye alındı.

İncelemelerde, yabancı uyruklu şahıslara yapılan 734 satıştan 274’ünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarıldı.

Düşük bedelli gayrimenkullerin, gerçeğe aykırı biçimde yüksek gösterilen ekspertiz raporlarıyla satıldığı tespit edildi.

Bu yöntemle aile bireyleriyle birlikte 1.070 yabancının usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık işlemlerinin sürdüğü belirlendi. Usulsüz işlemlerin toplam mali büyüklüğünün 3,5 milyar TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Dosyada İzmir bağlantısı var mı?

Soruşturmada adı geçen Gül İnşaat gibi sektörün tanınan firmalarının İzmir ve Ege bölgesindeki gayrimenkul faaliyetleri, "Kentteki projeler de soruşturma kapsamında mı?" sorusunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Gürlek’in kamuoyuna açıkladığı bilgilerde muvazaalı olduğu tespit edilen 274 satışın şehir bazlı dağılımı paylaşılmadı.

Bu nedenle mevcut veriler doğrultusunda İzmir’de gerçekleşen bir gayrimenkul satışının doğrudan soruşturma kapsamında değerlendirildiğine dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

Vatandaşlıkların iptali için düğmeye basıldı

Soruşturmanın Babacan İnşaat merkezli yürütülen ilk dalgasında, düşük bedelli taşınmazları yüksek göstererek vatandaşlık hakkı kazandığı tespit edilen 687 kişinin işlemleri iptal edilmek üzere adli makamlara sevk edilmişti.

İkinci dalgada belirlenen 1.070 kişinin usulsüz edindiği vatandaşlıkların iptali için de idari ve hukuki süreç resmi olarak başlatıldı.