Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımı ile destinasyonların bilinirliğini arttırmak amacıyla yaptığı çalışmaların çerçevesinde ABD'den gelen 21 seyahat seyahat danışmanı ile İzmir'de bir araya gelerek, Türkiye'nin turizm potansiyeli üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Mehmet İşler: ABD bizim için ciddi bir potansiyel

İzmir ve Türkiye'nin turizm potansiyelinin anlatıldığı sunumun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve Ege'nin bütün zenginlerini insanlarla buluşturmak istediklerini aktaran ETİK Başkanı Mehmet İşler, ABD'nin, Türkiye için büyük bir potansiyel olduğunu söyleyerek, "İzmir'i tüm dünyaya tanıtmak ve her geçen gün büyüyerek gelişmemizi sağlayacak bir toplantıyı gerçekleştirdik.

Bu organizasyonu yapan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten, Türkiye'nin ABD gibi yeni pazarlarda yer almasını çok önemli buluyorum. Bu etkinlikler Türkiye'nin zenginliğini anlatması açısından çok kıymetli buluyorum. En büyük özelliğimiz gastronomi, tarih ve dini mekanlardır biz burayı vurgaladık. ABD bizim için ciddi bir potansiyeldir.

Diğer hedef ülkelerle de bu tip çalışmaları gerçekleştireceğiz. Sadece İzmir değil, Ege'den pek çok acentacıda buraya geldi, bu toplantıya çok değer verildi, bu toplantılar sonuç ve hedef odaklıdır, biz buradan istediğimizi alacağız gibi gözüküyor, sadece İzmir değil, Ege'yi bütün zenginliklerini ele alıyoruz ve bu değerleri insanlar ile buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sadık Doğruer: İzmir'in turizmine katkı sağlayacağına inanıyorum

Son olarak, söz konusu buluşmanın İzmir ve Türkiye'nin turizmine olumlu katkı sunacağının altını çizen İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ise TGA'ya teşekkürlerini sunarak, şu ifadelere yer verdi: "Bugün kıymetli bir buluşma gerçekleştirdik, az sonra yüz yüze görüşmeler gerçekleşecek bu yaşananların İzmir'in turizmine katkı sağlayacağına inanıyorum. Burada emeği geçen bakanlık yetkililerimize, TGA'ya teşekkür ediyorum, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İzmir'in, Türkiye turizminindeki farklılığına çok katmanlı bir etkisi olacak diye düşünüyorum"