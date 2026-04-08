Son Mühür / Yağmur Daştan Son Mühür TV’de yayımlanan Gündem Masası programında bu hafta CHP lideri Özgür Özel'in sürekli dile getirdiği ara seçim çağrısı ele alındı. Ara seçimin Türkiye'ye zarar vereceğini söyleyen usta kalem Hasan Çölmekçi CHP'nin ara seçimle ilgili milletvekili planına değindi. CHP'nin ortak arayışına ve ara seçimle ilgili partinin diğer ortaklarının tepkisinin ne olabileceğini de sözlerine ekleyen Çölmekçi, flaş yorumlarına devam etti.

Çölmekçi'nin konuyla ilgili görüşleri şu şekilde:

''Şu anda ara seçime gerek var mı ki? Zaten seçim yaklaşmış durumda Türkiye’ye iki seçim birden yaşatmaya gerek yok. Şu anda CHP’nin istediği kendisini sınamak. Ne durumdayım diye bakmak yani. Bir anket gibi bir şey bu. Ara seçimde bana eğilim nasıl? sorusu bu. Ona göre, yürüyeyim anlamında bir şey. Anlamıyorum yani. Seçi yaklaşmışken neden böyle bir şey? Öncelikle seçime gidebilmek için zaten 6 ay önceden karar almak lazım. Yani, şu anda oturup böyle bir karar alsan bile, anca Ekim ayında olur bu. Zaten bir dahaki yıl seçim olma ihtimali var.''

CHP'nin milletvekili planı: Parti ortakları ne diyecek?

''CHP şimdi düşünüyor işte şu kadar milletvekili istifa ederse seçim olur falan. Ama diğer ortaklar ne diyecek bu plana? CHP’nin ortakları CHP’ye geçip istifa etmesi gerekiyor ara seçime götürmeleri için. Ama diğer parti ortakları bunu kabul edecek mi? Çünkü onlar bir daha kazanamazlar ileriki dönemde. Ama karşı çıkarlarsa ne olacak? Bu seçim çağrısı gündem değiştirmek için de yapılmış olabilir. Çünkü her gün CHP’li belediyelerle ilgili bir şeyler oluyor.

Ayırıca sürekli seçim yapmak bir ülke için iyi bir şey değil. Sürekli seçim yapmak ülkeye zarar verir. Eskiden biliyorsunuz koalisyonlarla yönetiliyorduk. Koalisyon ortakları sonra kendi arasında kavga ediyordu ‘hadi seçime gidelim’ diyorlardı. Neredeyse 2 senede 1 seçim oluyordu o dönem. Türkiye için ekonomik zarar bir kere.''