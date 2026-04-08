Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi’nde play-off yarı finalinde elenerek sezonu tamamlayan Karşıyaka, yeni sezon öncesi teknik yapılanmaya gitti. Yeşil-kırmızılı ekipte başantrenörlük görevine deneyimli isim Alper Erdoğuş getirildi.

Başantrenör değişikliği resmileşti

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, başantrenörlük görevini yürüten Reşat Yazcıoğulları ile yolların ayrıldığı ve yerine Alper Erdoğuş’un göreve getirildiği duyuruldu. Açıklamada, yeni teknik direktöre başarı temennilerinde bulunuldu.

Tecrübeli isim yeniden Karşıyaka’da

Daha önce 2013-2015 yılları arasında da Karşıyaka’da görev yapan Alper Erdoğuş, kulübe geri dönerek ikinci kez başantrenörlük görevini üstlenecek. Erdoğuş’un kariyerinde Galatasaray, Eczacıbaşı, Balıkesir BBSK, Nilüfer Belediyespor, Sarıyer, SigortaShop, Bolu Belediyespor gibi önemli takımlar yer alıyor. Ayrıca yurt dışında Maccabi XT Haifa ve Ujpesti ekiplerinde de görev yaptı.

Yönetimde de değişiklik yaşandı

Kulüpte teknik kadro değişiminin yanı sıra idari yapılanmada da bir ayrılık gerçekleşti. Yeşil-kırmızılı ekipte takım menajeri Kenan Coşardemir ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Hedef yeni sezonda güçlü dönüş

Play-off yarı finalinde elenerek hedefin gerisinde kalan Karşıyaka, yeni teknik kadrosuyla birlikte önümüzdeki sezonda daha iddialı bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Yönetim, yapılan değişikliklerle birlikte takımın yeniden yapılanma sürecine girdiğini vurguladı.