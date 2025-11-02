Uşak Belediyesi, bölgesel iş birliği ağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan ve Belediye Meclis Üyesi Emre Karslı, İzmir’de gerçekleştirilen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’nda Uşak’ı temsil etti.

Toplantıda sürdürülebilir kalkınma, belediyeler arası dayanışma, çevre yönetimi, altyapı projeleri ve sosyal belediyecilik gibi konular ele alındı. Arslan, burada yaptığı konuşmada yerel yönetimlerin ortak akılla hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, “Uşak Belediyesi olarak daha yaşanabilir şehirler inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Kentlerimizin geleceğini birlikte planlamak, vatandaşlarımız için daha güçlü bir yerel yönetim anlayışı oluşturmanın temelidir.” dedi.

Uşak, bölgesel dayanışma ağında etkin rol oynuyor

Kıyı Ege Belediyeler Birliği çatısı altında düzenlenen toplantıda, belediyeler arası bilgi paylaşımı ve ortak proje üretimi konularında iş birliği adımları değerlendirildi. Uşak Belediyesi’nin, çevre dostu uygulamalar, atık yönetimi ve sosyal destek projeleriyle örnek gösterilen kentler arasında yer aldığı belirtildi.

Toplantı sonunda Arslan ve Karslı, diğer belediye temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunarak Uşak’ın deneyimlerini paylaştı ve ortak çalışma alanlarına ilişkin ön görüşmeler yaptı.

Bu katılım, Uşak Belediyesi’nin bölgesel iş birliği platformlarında daha aktif bir rol üstlenme ve yerel yönetim vizyonunu Ege bölgesine taşıma hedefinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.