Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Harvard Üniversitesi’nin Boston kentindeki Tıp Fakültesi kampüsünde, şüpheli bir patlama olayı yaşandığı bildirildi. Üniversitenin Goldenson Binası'nda gece saat 03.00 sularında meydana gelen olay, kampüste kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Yetkililer, patlamanın kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaçan iki şahıs dikkat çekti

Harvard Üniversitesi Polis Departmanı (HUPD) tarafından yapılan ilk bilgilendirmede, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal eden ilk yardım birimlerinin, Goldenson binasından hızla uzaklaşan iki farklı kişiyi tespit ettiği kaydedildi. Bu görgü tanıklığı, olayın basit bir kaza olmaktan öte, kasıtlı bir eylem olabileceği şüphesini kuvvetlendirdi. Boston İtfaiye Departmanı’na bağlı Kundaklama Birimi ekipleri de derhal binada detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan uzman incelemeleri sonucunda, patlamaya işaret eden bulgulara rastlanması üzerine, yetkili birimler olayın bilinçli bir eylem olduğu yönündeki soruşturmayı derinleştirdi.

Federal soruşturma bürosu (FBI) devrede

Olayın ciddiyeti ve eğitim kurumunda gerçekleşmesi nedeniyle, soruşturmaya Federal düzeyde de destek sağlandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da sürece dahil edilerek, olayın ardındaki motivasyon ve faillerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor. Üniversite ve yerel emniyet birimleri, Federal kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışarak delilleri topluyor ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor. Alınan bilgilere göre, neyse ki patlama neticesinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, kamuoyuna soruşturmanın çok yönlü bir şekilde ve titizlikle devam ettiğini bildirdi; güvenlik önlemlerinin artırıldığı kampüste tansiyonun düşürülmesi amaçlanıyor.