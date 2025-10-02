Son Mühür/Alper Temiz - Urla Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında alınan bir karar, ilçede tartışmalara neden oldu. Gündeme alınan “33-BFA Gayrimenkul İnşaat A.Ş.’nin talebi üzerine, Kuşçular Mahallesi’ndeki ilgili parseller etrafındaki kamuya ait alanlarda susuz peyzaj düzenlemesi, yangın göleti ve sportif alanlar yapılmasına ilişkin protokol” maddesi, mecliste kabul edildi. Böylece Belediye Başkanı Selçuk Balkan’a, özel şirket ile protokol yapma yetkisi verilmiş oldu. Kamuya terk edilen ancak kooperatifin içinde kalan alana Belediye adına yapılacak spor tesisi ve yangı göleti adı altındaki mesire yerini sadece ev sahipleri kullanabilecek. Vatandaşın kullanımına açık olması gereken alandan Urlalılar yararlanamayacak.

Kamu alanı site sakinlerine açılıyor

Belediye meclis üyelerinden ve imar müdürlüğünden edinilen bilgilere göre söz konusu alanların planı 2015 yılında çizildi ve yüzde 45’lik kısmı kamuya terk edildi. Özel şirket, kendi parsellerinde inşaatı tamamlarken kamuya terk edilen alanların kullanımı için de başvuru yaptı. Kayyum döneminde ilerlemeyen proje, yeni süreçte yeniden gündeme taşındı. Şirketin yangın göleti ve park yapılacağı yönündeki önerileri belediye tarafından kabul gördü. Ancak bu yapılar kamu arazisi üzerinde yer alsa da, yalnızca site sakinlerinin kullanımına açık olacak.