Son Mühür/Sercan Engerek- Türkiye'nin turizmiyle öne çıkan merkezlerinden Didim'de daha önce mahkeme tarafından projesi iptal şirketin, jeotermal kaynak arama sondajı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Didim Belediyesi, sondajın yeraltı sularını ve yerüstü sularını zehirleyebildiği gibi bitki örtüsünü veya faunayı da zehirleyebileceği gerekçesiyle projeye şerh düştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Akın Yakan ise “Jeotermal tesis açılması durumunda jeotermal kaynak kapalı sistem dışında doğaya salınırsa bunun ekoloji açısından zararları büyük olur” diyerek uyarıda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın’ın Didim ilçesinde Karia Jeotermal Enerji A.Ş. tarafından yapılması planlanan jeotermal kaynak arama sondajı için ÇED sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde yapılan duyuruda, “Aydın ili Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi mevkiindeki Karia Jeotermal Enerji A.Ş. tarafından yapılması planlanan ER:3434560 ve 2022-A/6 Ruhsat numaralı sahada sondaja dayalı jeotermal kaynak arama projesi ile ilgili olarak Aydın Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

“Tarıma ve ekolojik sisteme zarar verebilir”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Akın Yakan, şirketin bölgede jeotermal santrali kurabilmek için ilk adımı attığına işaret ederek, projenin uygulanması hâlinde tarıma, çevreye zarar vereceğini açıkladı.

Projenin ekoloji açısında risk oluşturabileceğine değinen Yakan, “Bölgede jeotermal santrali kurabilmek için ilk adımı attı şirket. Daha önce de Didim’de jeotermal kaynak aramayla ilgili süreçler başlamıştı. Buna ilişkin çevresel zararlar oluşabilir. Bu proje ÇED olumlu kararına dönüşürse alınacak önlemlerin yeterli olup olmadığına bakmak gerekli ama burada jeotermal kaynak kapalı sistem dışında doğaya salınırsa bu çevre açısından sorun demektir. Tarıma da çevreye de ekolojik sisteme de zarar verebilir” ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi: Yeraltı ve yerüstü suları zehirlenebilir

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre Didim Belediyesi projeyle ilgili uyarıda bulundu.

Jeotermal enerjinin çeşitli çevresel etkileri bulunduğu ve bunların başında, gaz emisyonları geldiğini belirterek gazların bertaraf edilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, “Kuyuların sondajının, deşarjı ve üretimi esnasında yüksek sıcaklıklarda sıvılar bor ve arsenik gibi mineraller oluşturarak, yeraltı sularını ve yerüstü sularını zehirleyebildiği gibi bitki örtüsünü veya faunayı da zehirleyebilir” denildi. Belediye bu nedenle sondaj aşamasında gerekli kontrollerin yapılarak önlemlerin alınmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Projenin sahibi Karia Jeotermal Enerji AŞ’nin, 2021 yılında Didim sınırlarındaki Hisar Mahallesi’nde “Jeotermal Seracılık Faaliyeti Projesi” için verilen “ÇED gerekli değildir” kararı, Aydın 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.