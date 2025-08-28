Son Mühür/ Begüm Mol - Karşıyaka Belediyesi’nin “her çocuğa spor” hedefiyle başlattığı “Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları”, Nergiz, Goncalar, Fikri Altay, Dedebaşı, Alaybey, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım ve Cumhuriyet mahallelerinde gerçekleştirildi. Final heyecanı ise 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nda yaşandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yarışmaları izleyerek çocukların ve ailelerin heyecanına ortak oldu.

Üç kategoride mücadele

7-15 yaş aralığındaki çocuklar, üç farklı yaş kategorisinde kızlar ve erkekler olarak yarıştı. Final, salona sığmayan coşkulu kalabalığın desteğiyle adeta şölene dönüştü. Çocuklar, parkurlarda hem eğlendi hem de kıyasıya rekabet etti.

Kazananlar ödüllerini aldı

Nergiz, Cumhuriyet, Latife Hanım, Alaybey, İmbatlı ve İnönü mahallelerinden finale kalan yarışmacılar, kendi kategorilerinde ilk üçe girerek ödül kazandı. Birincilere bisiklet, ikincilere krampon ve badminton seti, üçüncülere ise futbol ve voleybol topları verildi. Tüm katılımcılara da sertifika takdim edildi.

“Onların heyecanı bize umut verdi”

Başkan Yıldız Ünsal, “Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları, sporun birleştirici gücünü gösterdi ve çocuklarımızın mahallelerinde akranlarıyla kaynaşmasını sağladı. Onların dostluk dolu mücadelesi bize umut verdi. Karşıyaka’da her çocuğun sporla büyümesi ve özgüvenini geliştirmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.