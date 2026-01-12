İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı “Yasaklı Madde” ve “Fuhuş” soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aralarında magazin dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkeme 3 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

6 işletmeye operasyon düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde 6 işletmeye eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sırasında bir işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı madde olduğu değerlendirilen sıvı maddeler, kullanım kalıntıları, çeşitli türlerde yasaklı maddeler, hassas terazi ve mermi ele geçirildi.

Suçlamalar ağır: Uyuşturucu ve fuhşa aracılık iddiası

Şüpheliler hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “yasaklı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” ile “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamaları yöneltildi.

Bu kapsamda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de bulunduğu öğrenildi.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper hakkında tutuklama kararı verdi. Diğer şüpheliler Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz ve Burak Fahri Yön için ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Can Yaman serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, dosya kapsamında incelemelerin ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.