Dünyaca tanınan gelinlik markası Oleg Cassini, 14 yıldır sürdürdüğü Türkiye operasyonlarını 13 Ekim’de ani bir kararla sonlandırdı. Marka, yayımladığı açıklamada Türkiye’de geçirdiği yıllar için teşekkür ederken pazardan tamamen çekildiğini duyurdu. Oleg Cassini, 2017 yılında açtığı Adana mağazasıyla Türkiye’deki mağaza zincirini genişletmiş, kentte 8 yıldır faaliyet göstermişti.

Adana’daki çalışanlar hak kaybı yaşadığını söylüyor

Markanın çekilme kararının ardından Adana mağazasında görev yapan 9 çalışan işsiz kaldı. Çalışanlar, yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki kıdem tazminatı ve içeride biriken maaşlarının ödenmediğini belirterek ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

“Türkiye’de hiçbir muhatap yok”

Mağaza müdürü Hande Zırtlan, karar sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “13 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’den çekildiler. Tüm mağazalardaki çalışanlar işten çıkarıldı. Haklarımızı talep edebileceğimiz bir yetkili bırakmadan ülkeden ayrıldılar.

Şirket temsilcisi yurtdışında ve görüştüğümüzde yapılacak bir işlem olmadığını söylüyor. Türkiye’de sorumlu bir yönetici bulunmuyor. Yatırımcılar faaliyetlerine yurtdışında devam ederken biz tamamen ortada kaldık” dedi.

“10 yılımızı verdik, karşılığını alamadık”

Mağaza çalışanlarından Gamze Alişan ise sürecin kendileri için yıkıcı olduğunu belirterek, “2017’den bu yana bu şirketteyim. Hiçbir bilgilendirme yapılmadan bir gün içinde mağaza kapatıldı. Ödemelerimiz, borçlarımız var. Bizi hiçbir güvence bırakmadan mağdur ettiler.

Tazminat haklarımızı alamadık. Adana mağazasındaki 9 kişi olarak yaklaşık 5 milyon lira alacağımız bulunuyor. Türkiye genelinde bu rakam çok daha yüksek. Şirketimiz kötü durumda değildi, satışları biz yapıyorduk. Kazandırdığımız halde hakkımızı alamadık” diye konuştu.