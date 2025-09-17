İzmir’in Torbalı ilçesinde yapılan operasyonda, ünlü bir markanın logosu basılı 4 bin 15 taklit terlik ile üretimde kullanılan 21 bin 100 etiket ve düğme ele geçirildi. Şüpheli hakkında Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Revize haber metni

İzmir’in Torbalı ilçesinde, tanınmış bir terlik markasının logosunun kullanıldığı taklit ürünler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir iş yerinde taklit terlik üretimi yapıldığını tespit etti.

Jandarmadan taklit ürün operasyonu

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iş yerinde arama gerçekleştirildi. Denetimlerde, piyasa değeri yüksek olan taklit terliklerin üretildiği belirlendi.

Binlerce terlik ve etiket ele geçirildi

Aramalarda 4 bin 15 taklit terlik ile üretimde kullanılan 21 bin 100 düğme ve etiket ele geçirildi. Şüpheli hakkında Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.