Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi aralık ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Vekili Zeki Levent Yıldırım’ın yönetiminde Kültürpark 4 No’lu holdeki meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis toplantısında, Karabağlar’da 540 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili ‘birliktelik’ mesajı verildi. Toplantıda, Karabağlar Cennet Çeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür ve Yüzbaşı Mahalleleri içinde yer alan 540 hektarlık alan 6306 sayılı ‘Afet Riski Alanları’ndaki alanların dönüştürülmesi’ hakkındaki kanun kapsamında 7 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de riskli alan olarak ilan edildiği hatırlatıldı. Karabağlar’daki 540 hektarlık alanla ilgili Bakanlığın hazırladığı imar planları açılan davalar sonucu iptal edilmiş; bu alanlara yönelik imar planı revizyonu tamamlanmamıştı. Bu alanın 101.4 hektarlık bölümüyle ilgili yeni planlama çalışması başlatılırken konu bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediyesi gündemine geldi. Bakanlıkça onaylanan 1 / 100000’lik çevre planı doğrultusunda mevcut dokuyu sağlıklı bir yapıya kavuşturulup bölgenin planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak için AK Parti, CHP ve MHP grubu iş birliği yaptıklarını duyurdu. 540 hektarlık alanın 440 hektarlık bölümünde planlama çalışmaları yürütülebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yetki devri yapılması ve çalışmaların İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın görevlendirilmesi gündeme geldi. CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ve MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser’in imzasıyla gündeme gelen önerge oy birliği ile kabul edildi.

Yıldız: Ortak iradeyi önemsiyoruz

Söz konusu önerge ile ilgili söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, “Malumunuz önerge üç grup başkan vekilinin imzasıyla geldi. Karabağlar’da 11 ila 12 yıldır süren bir yer. Bu dönem hem AK Parti hem MHP hem de CHP olarak birikmiş konuların çözümü yönünde ortak irade tavrımızı sürdürüyoruz. 7 ila 8 aydır bu konuda müzakere ediyorduk. Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya’nın koordinasyonunda belediye başkanı Cemil Tugay’ın takdirleri içerisinde bu yetki devrini önemsiyoruz. Bu yetkinin belediyemize sağlanması ve ortak planlama sürecini yakınen takip edeceğimizi ve fikir birliğine varacağımızı beyan etmiş olalım. Karabağlar’daki 14 mahalleyi kapsayan bu sürecin hızlı şekilde sonuçlanması ve ortak iradenin devam etmesini önemsiyoruz” dedi.

Konuyla ilgili söz alan Yıldır da, “Bu uzun bir süredir insanlarımızın birtakım hizmetler almasına engel olan bir konuydu. Meclisin ortak bir irade koyması takdire şayan” diye konuştu.