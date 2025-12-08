Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı meclis birleşiminde AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Cadı Kazanı” adlı oyunla ilgili kapsamlı bir soru önergesi verdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Yıldız, oyunun hazırlanış sürecinden maliyet kalemlerine kadar birçok konunun kamuoyunun bilgisine sunulması gerektiğini vurguladı.

Tek tek sordu

Yönetmen, koreograf, oyuncu gibi oyunun kadrosunun kimlerden oluştuğu, bu kişilerin belediyemiz tiyatro personeli mi yoksa konuk sanatçı mı oldukları, konuk sanatçı ise bu kişilere ödeme yapılıp yapılmadığı, ne kadar ve hangi namla ödeme yapıldığı konusunda verdiği soru önergesi ile bilgi talep eden Yıldız, 24 Kasım 2025 tarihli Meclis Toplantısında bizzat Cemil Tugay tarafından, oyunun dekorlarının Park Bahçeler Marangoz Atölyesinde yaptırıldığı ifade edilmişse de; söz konusu oyunun dekor, kostüm, aksesuar gibi gerekliliklerinin nasıl karşılandığı, bu mal/malzemenin herhangi bir ihaleyle karşılanıp karşılanmadığı, ihaleye konu edilmişse 4734 sayılı Kanunun hangi maddeleri kapsamında, hangi usulle ne zaman gerçekleştirildiği, ihale tarihi ve malzemenin tiyatroya teslim tarihleri ile bu ihalenin firmaya toplam ödenecek meblağının ne olduğunu sordu.

‘Cumartesi izlemeye gideceğim’

Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Bu konuyu hassasiyetle takip ediyorum. Şehir Tiyatroları Genel Yönetmeni Levent Üzümcü’den ‘Cadı Kazanı’ oyunu ile ilgili davet aldım. İnşallah cumartesi günü bu oyunu izlemeye gideceğim. Mesele oyunun çıkıp çıkmaması değil; oyun süreçlerinin nasıl işlediği, şehir tiyatrolarının park ve bahçelerdeki atölyelerde mi dekor hazırlandı ya da ihale veya doğrudan temin yöntemiyle mi yapıldı? Bu konuyla ilgili maalesef süregelen aksaklıkların dile getirilmesi noktasında duruşumuz devam edecek. Ancak davetiyeyi kabul ettiğimi ve programım imkan verirse oyuna da gidip izleyeceğimi beyan ederim.”