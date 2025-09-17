İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP’ye karşı operasyon başlattı. Örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanması için planlanan operasyon, 12 Eylül’de İzmir merkezli üç ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Emniyet yetkilileri, operasyonun halkın güvenliği ve terörle mücadele kapsamında planlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.