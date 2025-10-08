Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında sanat ve medya dünyasından çok sayıda tanınmış ismin bulunduğu 19 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ünlü isimler, ifade ve kan örneği vermek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na çağrıldı.

19 ünlü isim soruşturmada

Soruşturmayı yürüten Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, iddialar üzerine harekete geçti. Dosyada İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray gibi isimler yer aldı.

Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltı kararı yok

Soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ünlü isimlerin yalnızca ifade ve kan örneği verdikleri belirtildi. Yetkililer, bu sürecin ardından şüphelilerin serbest bırakılacağını açıkladı.

Savcılık kaynakları, işlemlerin rutin adli prosedürler çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Operasyondan ilk görüntü

Soruşturmaya ilişkin ilk görüntüler de basına yansıdı. GazeteMagazin’in haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı’na giden isimlerden Birce Akalay ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

Operasyonun diğer isimleriyle ilgili işlemlerin ise gün içerisinde sürdüğü bildirildi.

Soruşturma haberi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, “ünlüler operasyonu” etiketiyle paylaşım yaparken, birçok isim de avukatları veya menajerleri aracılığıyla iddialara ilişkin açıklamalarda bulunmaya başladı.

“Delil toplama aşaması devam ediyor”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, dosyada delil toplama sürecinin sürdüğünü ve uyuşturucu kullanımı tespitine yönelik adli incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını bildirdi.