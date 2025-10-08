Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 10:17’de gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünün Sındırgı olduğunu ve 10,4 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Bu derinlik, depremin “sığ deprem” kategorisine girmesine yol açıyor. Sığ depremler, küçük magnitüdlü olsalar bile yüzeye yakın oldukları için daha yoğun hissedilebiliyor.

Kandilli verileri açıkladı

YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

08.10.2025, 10:17:08 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 10.4 km