Kayseri’nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi’nin sularının çekilmesiyle Türkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği ekibi, şelalenin arkasında daha önce keşfedilmemiş bir mağara buldu. Mağara içinde 4’ü derin, 2’si sığ olmak üzere toplam 6 su dolu galeri tespit edildi. Her bir galeri yaklaşık 20-25 metrekare büyüklüğünde ve derinlikleri 2 metre civarında.

Dernek Başkanı Mehmet Eskitaş, çalışmalarını suyun çekilmesini bekledikten sonra başlattıklarını belirterek, mağaranın literatürde yer almadığını ve tescillenmediğini aktardı. Eskitaş, “Ön keşif ve ilk etap araştırmalarını tamamladık. İkinci etapta mağaranın haritalanması, ölçümlerinin yapılması ve su kaynaklarının analiz edilmesiyle ülkeye yeni bir mağara kazandırmış olacağız” dedi.

Mağaranın doğal olduğunu vurgulayan Eskitaş, “Girişte 2 galeri ve temiz bir su kaynağı var. İleriye doğru 2 galeri daha bulunuyor. Bir galeri Homurlu Şelalesi’nin sağındaki küçük şelaleyi besliyor. Ana kollardan biri mağaranın altındaki su kaynağından geliyor. Tüm mağara ölçülüp haritalanacak” ifadelerini kullandı.

Eskitaş, keşif bilgilerini rapor hâlinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ileteceklerini belirtti.