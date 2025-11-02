Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla önemli bir etkinliğe imza attı. “Temiz çevre sağlıklı nesil” projesi kapsamında yaklaşık 100 öğrenci, ilçe girişindeki TOKİ konutları bölgesinde çöp topladı.

Öğrencilerden çevre duyarlılığı çağrısı

Doç. Dr. Levent Tanyeri’nin koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, eldivenlerini takarak çevrede biriken atıkları topladı. Gün boyunca süren temizlik çalışmasında 100 poşet çöp toplanarak belediye ekiplerine teslim edildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, çevreye karşı duyarlılık mesajı verdi. Öğrencilerden Narin Ateş, herkesin çevreyi temiz tutma sorumluluğu bulunduğunu belirterek, “Levent hocamızın önderliğinde burada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Herkes çöplerini yere atmaz ve çevresini temiz tutarsa hiçbir sorun kalmaz. Burası turizm ve şehitler bölgesi, bu yüzden çok önemli bir yer.” dedi.

Bir diğer öğrenci İbrahim Gök ise etkinliklerin düzenli hale geldiğini vurgulayarak, “Her hafta sonu çevre bilinci oluşturmak için etkinlikler yapıyoruz. Herkes kapısının önünü temiz tutarsa çevremiz de temiz olur.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin, gençlerin çevre bilincini artırmak ve toplumda duyarlılık oluşturmak açısından örnek bir çalışma olduğu değerlendirildi.