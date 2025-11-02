Ormanlar, sürdürülebilir yönetim kriterleri çerçevesinde koruma, rehabilitasyon, yeni yutak alanları oluşturma ve karbon depolama kapasitesini artırma hedefiyle yönetiliyor. Ormancılık faaliyetleriyle iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, sel ve yangın gibi afetlere karşı mücadele sürüyor.

Bu kapsamda 2025 yılında 35,4 bin hektar alanda bozuk orman rehabilitasyonu, 10,4 bin hektar alanda ağaçlandırma, 18,9 bin hektar alanda erozyon kontrolü ve 19,4 bin hektar alanda sel kontrolü faaliyetlerinin tamamlanması planlanıyor.

Yangınlarla mücadelede kapasite artıyor

Türkiye’de İspanya ve Yunanistan’a kıyasla yangınlardan daha az alan etkileniyor. 2014-2023 yıllarında yangın vakası başına ortalama 10,41 hektar alanın yandığı İspanya ve 43,16 hektar alanın zarar gördüğü Yunanistan’a karşın, Türkiye’de bu oran 9,08 hektar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 3 bin 797 yangında 27 bin 485 hektar orman alanı, bu yılın ilk sekiz ayında ise 2 bin 464 yangında 76 bin 887 hektar ormanlık alan yandı. Sekiz aylık süreç, 2021’de yaşanan büyük yangınların ardından en fazla alanın zarar gördüğü dönem olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde orman dışı alanlarda da 3 bin 334 yangın meydana geldi.

Son yıllarda anız yangınları gibi tarım alanlarında başlayıp ormanlara sıçrayan yangınlarda artış gözlenirken, sigara izmariti ve açık alanda ateş yakma gibi ihmallerin de yangın sayısındaki artışta etkili olduğu belirtiliyor.

Yangınlarla mücadelede kara ve hava araç filosu güçlendirilirken, müdahale süresinin kısaltılması ve zararların en aza indirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda 2024 yılında 105 helikopter, 27 uçak ve 14 insansız hava aracıyla yangınlara müdahale edildi.

Ekoturizm ve ahşap yapılarda yeni dönem

Ekoturizmin geliştirilmesi amacıyla, 2017’de tesis edilen ekoturizm alanları ve rotalarının sayısı 2024 sonunda 124’e ulaştı. Bu sayının yıl sonuna kadar 140’a çıkarılması hedefleniyor. Günübirlik ve konaklamalı faydalanma imkânı sunan orman parkları aracılığıyla spor, kampçılık, fotoğrafçılık ve yürüyüş gibi doğa temelli etkinliklerin teşvik edilmesi planlanıyor.

2026 yılında ise 7 bin hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma, 33 bin hektar alanda bakım çalışması yapılacak. Ayrıca, 20 yeni ekoturizm alanı hizmete alınacak.