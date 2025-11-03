Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için kasım ayında yapılan ara tatil uygulaması, üniversiteler için geçerli değil. Her yıl eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatil haftasında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademelerde dersler 1 hafta süreyle duruyor. 2025-2026 eğitim yılı için bu tatil 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor ve 14 Kasım Cuma günü sona eriyor. Böylece ara tatil hafta sonu ile birleşince öğrenciler dokuz günlük bir dinlenme fırsatı buluyor.

Üniversite öğrencileri ise bu uygulamadan yararlanamıyor. Üniversitelerin akademik takvimleri, her kurumun rektörlüğü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlendiği için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatil kararları üniversite düzeyinde geçerli olmuyor. Bu sebeple kasım ara tatili döneminde üniversite öğrencileri derslerine devam ediyor.

Kasım Ara Tatili Kimleri Kapsıyor?

Kasım ara tatil uygulaması sadece okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsıyor. Yani ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler bir haftalık ara tatil yapıyor. Dersler belirtilen tarih aralığında duruyor ve öğrenciler dinlenme imkanı buluyor.

Üniversiteler akademik yıl içinde, genellikle güz ve bahar dönemi olmak üzere iki ana döneme ayrılıyor. Ara tatil ise genellikle dönem arasında veya final sınavlarının ardından kısa bir mola olarak planlanıyor. 2025 yılı için birçok üniversitenin takviminde ara tatil Ocak ayının ikinci yarısı ile Şubat başı dönemine denk geliyor. Bazı üniversitelerde bu tatil 16 Ocak ile 1 Şubat arası veya 17 Ocak ile 1 Şubat arası olarak bildiriliyor. Ayrıca, bazı üniversiteler dönem sonu sınavlarından sonra 29 Aralık ile 4 Ocak arası da bir ara tatil uygulayabiliyor.

Üniversitelerde Ara Tatil Var Mı?

Üniversitelerde kasım ara tatil uygulaması yok. Akademik takvimler üniversitenin kendi yönetimi ve YÖK tarafından düzenleniyor. Üniversite öğrencileri belirlenen takvime göre derslere devam ediyor ve kasım ayındaki ara tatilden faydalanamıyor.

Ara Tatil 2025 Tarihleri

2025-2026 eğitim yılında ilk ara tatil 10 Kasım Pazartesi ile 14 Kasım Cuma günleri arasında gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda uygulanan bu tatil, üniversite öğrencilerine ve akademik personeline uygulanmıyor. Üniversitelerde ne ara tatil ne de bir hafta süreli toplu tatil uygulaması bulunuyor.

Bazı üniversitelerde ara tatil: 17 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026 arası

Bazı üniversitelerde ara tatil: 12 Ocak 2026 - 23 Ocak 2026 arası

Bahar dönemi bitişi ve yaz tatili, genellikle mayıs sonu veya haziran ayı başına denk geliyor. Üniversiteler dönem ve sınav tarihlerine göre ara tatil dönemini ilan ediyor.

Üniversiteler Ara Tatil Süresi ve Detaylar

Tatil süreleri genellikle bir ila iki hafta arasında değişiyor.

Tatil tarihleri üniversitenin resmi sitesinden öğreniliyor.

Akademik program ve fakülteler arası değişiklikler bulunuyor.