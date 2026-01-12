Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar tarafından başarılı ve isteyen öğrencilerin üniversite eğitimini 3 yılda tamamlamasını sağlayacak düzenlemenin gelecek yıl hayata geçirileceği açıklanmıştı. Yeni düzenlemenin tıp fakültesinde uygulanmayacağı belirtilirken; iktisat, iletişim, işletme ve sosyal bilimler alanları gibi alanlarda hayata geçmesi bekleniyor. 3 yıllık üniversite eğitimi düzenlemesinin neleri beraberinde getireceği merak konusu olurken, yeni modelle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

3 yıllık eğitim düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!

Gelecek yıldan itibaren hayata geçirilecek olan 3 yıllık üniversite eğitimi düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Yeni düzenlemeyle birlikte, yaz tatilinin 2.5 aydan 1 aya düşeceği öğrenildi. Bununla beraber, akademik takvimin ise Ağustos ayına kadar sürmesi öngörülüyor.

Ek olarak; yeni düzenlemeyle birlikte 3 sömestr döneminin hayat geçmesi planlanırken, plan tıp fakültesi dışında çoğu bölümde uygulanacak.