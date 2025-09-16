Son Mühür/ Merve Turan - DEÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programa bu yıl Almanya’dan 19, Fransa’dan 9, İtalya’dan 4, Hollanda, Polonya ve Avusturya’dan 3’er, Hırvatistan, Macaristan ve Romanya’dan 2’şer, Çekya, Kazakistan, Makedonya ve İsveç’ten ise birer öğrenci katıldı.

Erasmus+ öğrencilerinin en yoğun tercih ettiği fakülte 26 öğrenciyle İşletme Fakültesi oldu. Onu Sosyal Bilimler Enstitüsü (6), Mühendislik Fakültesi (3), Mimarlık Fakültesi (3), Buca Eğitim Fakültesi (2), Fen Fakültesi (2), Hukuk Fakültesi (2) ve Hemşirelik Fakültesi (2) takip etti. Ayrıca Diş Hekimliği, Edebiyat, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine de birer öğrenci yerleşti.

Akademik ve kültürel tanıtım

Haftanın ilk günü Rektörlük Yerleşkesi’ndeki DESEM Bordo Salonda düzenlenen açılışla başladı. Erasmus+ koordinatörlerinin katıldığı etkinlikte öğrencilere üniversitenin işleyişi, sistemleri ve uygulamaları tanıtıldı. Fakülte ve enstitü ziyaretleriyle öğrenciler DEÜ’nün akademik yapısını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Çarşamba günü Merkez Kampüs’te düzenlenen etkinliklerde öğrenciler Türk kültürünü keşfetti. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün konseriyle başlayan program, Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin ebru çalışmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencilerinin atölye etkinlikleriyle devam etti. Gün sonunda öğrenciler, Türkiye’nin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’ni ziyaret etti.

Programın finalinde ise öğrenciler Meryem Ana Evi, Efes Antik Kenti ve Şirince’yi kapsayan kültürel gezide hem tarihî hem doğal güzellikleri yakından görme imkânı buldu.

“DEÜ, kültürlerin buluştuğu bilim merkezi”

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Erasmus+ programının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dokuz Eylül Üniversitesi, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler için kültürlerin buluştuğu bir bilim merkezi olma misyonunu sürdürüyor. Erasmus+ programıyla öğrencilerimiz hem akademik hem de kültürel açıdan çok yönlü bir deneyim kazanıyor. İzmir’in çok kültürlü yapısı bu deneyimi daha da değerli kılıyor.”

“Öğrenciler unutulmaz bir dönem yaşayacak”

DEÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. M. Banu Durukan Salı ise programın öğrenciler için güçlü bir başlangıç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bu dönem 13 ülkeden 51 öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. Onlara hem üniversitemizin akademik olanaklarını hem de İzmir’in tarihî ve kültürel değerlerini tanıtıyoruz. Oryantasyon sürecinde uyumlarını kolaylaştıracak etkinlikler planladık. Öğrencilerimizin burada unutulmaz bir dönem yaşayacaklarına inanıyoruz.”