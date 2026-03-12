ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların Körfez'deki enerji hatlarını doğrudan vurması ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) tarihin en büyük tedarik kesintisi uyarısı yapması, küresel petrol fiyatlarında sert bir yükselişe neden oldu. Bu tablo yurt içi pompa fiyatlarına kaçınılmaz olarak yansıyor.

Eşel mobil sistemi zammın ne kadarını karşılıyor?

Hükümetin akaryakıttaki ani fiyat şoklarını tüketiciye tam yansıtmamak için uyguladığı eşel mobil sistemi bu zam dalgasında da devreye girdi. Sistem kapsamında küresel piyasalardan kaynaklanan fiyat artışının yüzde 75'lik kısmı devletin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirinden feragat etmesiyle karşılanıyor. Tüketicinin cebinden çıkan tutar ise toplam zammın yalnızca yüzde 25'ine denk geliyor.

Motorin ve benzin zammı detayları

Motorin zammı: Gerçekleşen toplam artış 3,84 TL olarak hesaplandı. Bunun 2,88 TL'lik kısmını devlet ÖTV indirimi yoluyla üstleniyor. Pompaya yansıyacak net zam 96 kuruş olacak.

Benzin zammı: Toplam artış 2,20 TL düzeyinde. Devletin karşıladığı pay 1,65 TL, sürücülerin ödeyeceği net fark ise 55 kuruş olarak belirlendi.

Akaryakıt fiyatları daha da artacak mı?

Uzmanlar, Körfez ve Kızıldeniz'de deniz trafiğinin felç olması ve İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağı yönündeki açıklaması nedeniyle petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının süreceğini öngörüyor. Önümüzdeki hafta döviz kurları ve petrolün varil fiyatındaki değişime bağlı olarak pompa fiyatlarında yeni hareketlilikler yaşanabileceği belirtiliyor. Bugün sabah saatlerinde yapılan indirimle birlikte aynı gün içinde hem indirim hem zam haberi gelmesi, piyasadaki dalgalanmanın boyutunu gözler önüne seriyor.