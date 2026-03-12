Dizi, 2 Mart 2026 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geldi ve her hafta yeni bir bölümle devam ediyor. Bu takvime göre 3. bölüm 16 Mart 2026 Pazar günü yayınlanacak. İlk sezon toplamda 13 bölümden oluşuyor ve her bölüm yaklaşık 60 dakika sürüyor.

Marshals A Yellowstone Story konusu ne

Yellowstone dizisinin devam hikayesi niteliğindeki Marshals, Dutton çiftliğini geride bırakan Kayce Dutton'ın yeni hayatını konu alıyor. Eski bir kovboy ve emekli Donanma komandosu (Navy SEAL) olan Kayce, ABD Federal Polisi'nin (U.S. Marshals) Montana'daki özel birimine katılıyor. Bölgedeki şiddet olayları, yerel çatışmalar ve tarihsel gerilimlerle yüzleşen Kayce, hem geçmişinin izleriyle hem de yeni görevinin zorluklarıyla mücadele ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor

Başrolde Luke Grimes (Kayce Dutton) yer alırken, kadrodaki diğer önemli isimler şöyle: Logan Marshall-Green (Pete Calvin), Arielle Kebbel (Belle Skinner), Ash Santos (Andrea Cruz), Tatanka Means (Miles Kittle) ve Gil Birmingham (Thomas Rainwater). Yellowstone'dan tanıdığımız Mo Brings Plenty ve Kayce'nin oğlu Tate rolündeki Brecken Merrill de dizide yer alıyor.

Yellowstone evreni genişlemeye devam ediyor

Taylor Sheridan tarafından yaratılan Yellowstone evreni, orijinal dizinin 2024'te sona ermesinin ardından yan projelerle büyümeye devam ediyor. Daha önce prequel dizileri 1883 ve 1923 ile genişleyen franchise, şimdi Marshals ile çağdaş bir polisiye-western türüne yöneliyor. Ayrıca Kelly Reilly ve Cole Hauser'ın başrollerini üstleneceği The Dutton Ranch adlı bir diğer devam dizisinin de hazırlık aşamasında olduğu açıklandı. Marshals, Yellowstone hayranlarının merakla beklediği yeni dönemin ilk adımı olarak büyük ilgi görüyor. Dizi Türkiye'de Paramount+ platformu üzerinden izlenebiliyor. Yeni bölümler her pazar yayınlanmaya devam edecek.