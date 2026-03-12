Miting, 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı buluşma, serinin 97. mitingi olarak kayıtlara geçecek.

CHP'den kararlılık mesajı

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda güçlü mesajlar verildi. Açıklamada mücadeleden, haksızlığa direnişten ve iktidara yürümekten asla vazgeçilmeyeceği vurgulandı. Uşak'ın "emeği ilmek ilmek işleyenlerin kenti" olarak tanımlandığı paylaşımda, cumartesi günü meydanda buluşma çağrısı yapıldı.

Pendik mitinginin ardından Anadolu'ya dönüş

CHP, hafta içinde İstanbul'un Pendik ilçesinde de bir eylem düzenlemişti. 11 Mart Çarşamba akşamı Pendik Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen buluşmada partililer yoğun katılım göstermişti. Parti, İstanbul'daki eylem serisini 18 Mart gecesi Saraçhane'de düzenlenecek büyük buluşmayla taçlandırmayı planlıyor. İmamoğlu ve beraberindeki isimlerin tutuklanmasının birinci yıl dönümüne denk gelen bu sembolik tarihteki miting, serinin en kritik buluşması olarak değerlendiriliyor.

Mitinglerin genel tablosu

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor miting serisi, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Mart 2025'te Saraçhane ve Maltepe'deki devasa buluşmalarla başlamıştı. O günden bu yana Anadolu'nun dört bir yanında düzenlenen mitingler 96'ya ulaştı. 2026 yılının ilk mitingi 3 Ocak'ta eksi 4 derecede Çankırı'da yapılmıştı. Ardından Karaman, Pendik ve şimdi de Uşak programı açıklandı. CHP yönetimi, 18 Mart Saraçhane buluşmasının ardından miting stratejisini yeniden şekillendirerek sahada vatandaşlarla birebir temas kurma planına geçmeyi hedefliyor. Parti kurmayları, il ve ilçe başkanlıkları aracılığıyla İmamoğlu ve CHP'ye açılan davaların siyasi nitelik taşıdığını halka yüz yüze anlatacak. Ayrıca CHP'nin başlattığı "benimimzam.net" imza kampanyası da erken seçim talebini güçlendirmek amacıyla devam ediyor. Parti, kampanya kapsamında milyonlarca imza toplamayı hedefliyor. Özel, daha önceki mitinglerde "16 milyona yakın kişinin oyuyla cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu'nun özgürlüğü için mücadeleyi sürdüreceklerini" açıkça ifade etmişti.