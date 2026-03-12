Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi deneyimli isimlerin yer aldığı güçlü kadroda 17 yaşındaki Çiftçi, suç dünyasının karanlık atmosferinde masumiyeti ve duygusal kırılganlığı temsil eden Melek rolüyle izleyiciyle derin bir bağ kurmayı başarıyor.

Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 tarihinde Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 17 yaşında olan genç oyuncu, henüz 4 yaşındayken reklam filmleriyle kamera karşısına çıktı. Babası Ünal Çiftçi, kızının oyunculuk tutkusunu fark edince işinden ayrılarak tüm enerjisini onun kariyerine adadı. 2014 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Çiftçi, kısa sürede yapımcıların dikkatini çekerek dizi projelerinde yer almaya başladı.

Henüz lise eğitimine devam eden Çiftçi, oyunculuğun yanı sıra piyano, gitar, modern dans ve İngilizce eğitimi alıyor. Ayrıca profesyonel dublaj çalışmaları da yapan genç oyuncu, Garanti, Michelin ve Fiat gibi büyük markaların reklam kampanyalarında yer aldı.

Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde oynadı?

Genç yaşına rağmen oldukça geniş bir filmografiye sahip olan Ülkü Hilal Çiftçi, Türkiye'nin en popüler yapımlarında önemli roller üstlendi. Oynadığı başlıca diziler şöyle: Karadayı (Zeynep), Arka Sokaklar (Duru), Elif (Melek), O Hayat Benim (Cimcime), Kırgın Çiçekler, Adı Zehra (Mine Kurdoğlu), Tozkoparan İskender (Duygu), Dönence (Gülce), İnci Taneleri (Ayça) ve şu an devam eden Yeraltı (Melek).

Özellikle Dönence dizisindeki Asperger sendromlu bir genci canlandırdığı Gülce karakteri kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve ödüllerle taçlandı. İnci Taneleri'ndeki Ayça rolüyle geniş kitlelerce tanınan Çiftçi, şimdilerde Yeraltı'ndaki Melek karakteriyle kariyerinin en olgun dönemini yaşıyor.