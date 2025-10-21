Son Mühür / Yiğit Uzun – Geçtiğimiz günlerde adları çeşitli tartışmalara karıştığı gerekçesiyle 6 ilçe başkanını görevden alan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, bu kez il yönetiminde revizyona gitti.

Saygılı, İl Başkan Yardımcısı Abdürrahim Temel Semavi’yi hem görevinden aldı hem de il yönetiminden çıkardı. Semavi’nin yerine yönetim kurulu birinci yedek üyesi Şaban Bolat getirildi.

Geçtiğimiz günlerde adları çeşitli usulsüzlüklerde geçen 6 ilçe başkanını görevden alan AK Parti İl Başkanı Saygılı, Karşıyaka’da partinin adını kullanarak bazı kişilerden para topladığı iddiasıyla gündeme gelen ve son yapılan il kongresinde listeye alınan Abdürrahim Semavi’yi il yönetiminden yolladı.



70 Milyon TL rüşvet iddiası!

Abdürrahim Temel’in Karşıyaka'da, vatandaşlara bölgede pazar yeri kurulacağı vaadinde bulunarak bu yönde bazı kişilerden para topladığı öne sürüldü. Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre, rüşvet olarak talep edilen toplam meblağın yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili iddiaların, İzmir İl Başkanlığı üzerinden AK Parti Genel Merkezi’ne de iletildiği ileri sürüldü.

İlkelere aykırı davranana sıfır tolerans

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda ve ilçelerde görevden almaların süreceği, İl Başkanı Saygılı’nın parti disiplinine ve etik ilkelere aykırı davranışlara karşı “sıfır tolerans” politikası izlediği belirtiliyor.

Kasımda yeni görevden almalar olabilir

İl Başkanı Saygılı’nın Kasım ayında bazı ilçeleri de değiştireceği ve il yönetiminde de bazı isimlerle yollarını ayırabileceği öne sürüldü. Parti kulislerinde, Saygılı’nın bu adımlarının teşkilat içinde kapsamlı bir temizliğin başlangıcı olduğu değerlendirmesi yapıldı.