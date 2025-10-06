Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan, Ülküspor ve Tepecik Ülküspor 1946 Başkanı Süleyman Şenol ile Tepecik Ülküspor 1946 2.Başkanı Mithat İpek amatör sporlarla ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Başkan Tugay müjde verdi...

İzmir'in en eski amatör kulübü Ülküspor'un Başkanı Süleyman Şenol, 25 yıldır süren mücadelelerinin sona erdiğini belirtti.

"Langar futbol tesisi bizim için çok önemliydi. Tepecik'te dönemin başkanı Ahmet Piriştina yapmıştı. Sonraki dönemlerde yüzme havuzu yapılması planlanmıştı. Biz çok mücadele ettik, ikna edemedik. Geçen gün Dr.Cemil Tugay ile toplantımızda başkan müjdeyi verdi. Langar'ı Ülküspor'a verdi. Oraya yakışır bir futbol tesisi yapılacak. Bizimle birlikte o bölgede birçok amatör kulüp antreman yapacak ve yeni yıldızlar yetiştirilecek. Başkanımızdan bir de kupalarımızı sergileyeceğimiz bir kulübe istiyoruz. Çok teşekkür ederiz."

Mitat İpek ise bu tesise yeniden kavuşmanın sevinci içinde olduğunu ifade etti.

"Maddi yönden sıkıntıdayız. Futbolcu alamıyoruz. Hem belediyelerden hem de iş insanlarından destek bekliyoruz. Çok güzel anılarımız var. Başarılarımız var. Ancak maddi imkansızlıklardan dolayı bu başarılar devam edemiyor. Gençlerimizi spora kazandırarak Tepecik'in olumsuz imajını silmek istiyoruz. Başkanın Langar sahasını tekrar kazandırması bizi çok mutlu etti. Cemil Başkan Ocak 2026'da sahamıza kavuşacağımızı söyledi"

Voleybolda başarı gelecek...

Başkan Süleyman Şenol Ülküspor'un futbol ve voleybolda başarılı olmak için çalıştıklarını söyledi.

"Futbol, voleybol, hentbol, özel sporcular vardı. Şu an sadece futbol ve voleybol var. Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele ediyoruz. Kızlarımız bizi gururlandırıyor. Ancak sponsor desteği yok. Sıfır bütçe ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Destek bekliyoruz."

Sponsorlar bekliyoruz...

Mitat İpek, İzmirli ya da ulusal markalardan sponsor desteği istediklerini belirtti.

"Malzeme almakta bile zorlanıyoruz. Geçen sene bir alt lige düştük. Asıl sebep parasızlık... Basın sözcümüz genel kaptanımız Erşan Yetişir bir operasyon geçirdi. Ona acil şifalar diliyorum. Selamlarımızı iletiyoruz. Federasyon da amatör kulüplere destek olmuyor. Ufak bir destek bile bize yeter... Şu an kulüp binamız bile yok. Malzemeler, kupalar depoda duruyor. "

Gelinlikler bizden...

İpek, kendileri zor durumda olsa da gençlere her zaman destek olduklarını belirterek sosyal sorumluluk projelerini hatırlattı.

"Maddi açıdan zorluk çekiyoruz ama bir sosyal sorumluluk projemiz var. Evlenecek olanlara, ama maddi zorluk çeken çiftleri gelinlik masrafından kurtarıyoruz. Bizi arasınlar gelinlikleri bizden..."