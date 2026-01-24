Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilen üçlü toplantıya dair açıklama yaptı. Toplantıya Ukrayna, Rusya ve ABD heyetleri katıldı.

Görüşmelerin içeriği ve önemi

Zelenskiy, toplantının kapalı kapılar arkasında yapıldığını belirterek, "Heyetimiz, Abu Dabi’deki görüşmelerin tamamlandığına dair rapor sundu. Bu, uzun süredir bu formatta yapılan ilk toplantıydı. Görüşmeler birçok konuya odaklandı ve yapıcı şekilde gerçekleşti" dedi.

Ukraynalı lider, müzakerelerin odak noktasının savaşın sona erdirilmesine yönelik olası parametreler olduğunu ifade ederek, ABD gözetimi ve denetiminin güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Zelenskiy, ABD tarafının savaşın sona erdirilmesine dair muhtemel formatları ve gerekli güvenlik önlemlerini gündeme getirdiğini belirtti.

Yeni toplantılar mümkün

Zelenskiy, görüşmelerin sonucunda tarafların kendi başkentlerine bilgi aktarımı yapmayı ve sonraki adımları liderlerle koordine etmeyi kararlaştırdığını söyledi. Ayrıca, askeri temsilcilerin olası bir sonraki toplantıda ele alınacak konuların listesini hazırladığını belirten Zelenskiy, “Ukrayna hazır olduğu takdirde, yeni görüşmeler en erken gelecek hafta gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan yetkililer

Toplantıya Ukrayna tarafından Rüstem Umerov, Kyrylo Budanov, David Arakhamia, Orgeneral Andrii Hnatov, Sergiy Kyslytsya ve Korgeneral Vadym Skibitskyi katıldı. ABD’den Steve Witkoff, Jared Kushner, Daniel Driscoll, Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve Josh Gruenbaum, Rusya tarafından ise askeri istihbarat ve silahlı kuvvet yetkilileri toplantıda yer aldı.

Zelenskiy, BAE’nin arabuluculuk çabaları ve toplantılara ev sahipliği yapması nedeniyle BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’a teşekkürlerini iletti.

BAE ve Rusya’dan açıklamalar

BAE Dışişleri Bakanlığı, toplantının “yapıcı ve pozitif bir atmosferde gerçekleştiğini” belirterek, taraflar arasında ABD tarafından önerilen barış anlaşmasındaki çözülememiş konuların ele alındığını açıkladı. Rus basını ise toplantının sonuçsuz kalmadığını belirterek, müzakerelerin gelecek günlerde devam edebileceğini bildirdi.