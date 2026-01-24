ABD eski Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Çin ile olası ticari ilişkilerine yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Mark Carney’i hedef alan Trump, “Kanada’yı Çin’den ABD’ye gönderilen ürünler için bir ‘teslimat limanı’ haline getirmek büyük bir yanılgıdır. Çin, Kanada’yı tamamen yutar” ifadelerini kullandı. Trump, bu durumun gerçekleşmesi halinde Kanada’dan ABD’ye gönderilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

“Dünyanın en son ihtiyacı Çin’in Kanada’yı le geçirmesidir”

Trump, açıklamalarına devam ederek, “Dünyanın en son ihtiyacı olan şey Çin’in Kanada’yı ele geçirmesidir. Bu asla olmayacak” dedi.

Trump ve Carney arasındaki gerilim derinleşiyor

Kanada Başbakanı Carney, ABD’nin Grönland’a yönelik politikalarını eleştirerek, Trump’ın gümrük tarifelerini ve ekonomik baskı araçlarını ele almıştı. Carney, “Kanada ve ABD olağanüstü bir ortaklığa sahip ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Trump barış kurulu davetini geri çekti

Trump, Carney’e sunduğu Barış Kurulu katılım davetini geri çektiğini duyurdu ve bu adım gerilimi daha da artırdı.

Carney’in Çin ziyareti ve işbirliği vurgusu

Carney, 16 Ocak’ta Çin’in başkenti Pekin’i ziyaret ederek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Kanada ile Çin arasında enerji, tarım ve ticaret alanında yeni bir stratejik ortaklık kurulması üzerinde duruldu. Carney, Çin’in Kanada kanola yağı üzerindeki vergileri düşüreceğini ve Kanada’nın Çin elektrikli araçlarına ayrıcalıklı vergi uygulayacağını açıkladı. Bu ziyaret, 2017’den bu yana Kanada’dan başbakan düzeyinde yapılan ilk Çin ziyareti oldu.