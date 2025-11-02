Son Mühür- Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, dronların önemini gözler önüne serdi. Daha önce ''İnsansız sistemler komutanlığı" kuran Ukrayna bu kez Dron Hava SAvunma Komutanlığı için harekete geçti.

İnsansız Sistemler Komutanı Robert 'Magyar' Brovdi, Drone Sistemleri Kuvvetleri'ne alımı resmi olarak duyurdu.

Brovdi yayınladığı video mesajda,

''15.000'den fazla pozisyon açık, bunların çoğu sivil uzmanlıklar. Eğitim, dronlar ve ekipman sağlanıyor. SBS zaten 5 ayda iki tam Rus taarruz kolordusunu etkisiz hale getirdi.

Dron, modern savaşın ana unsuru haline geldi. Savunma güçlerinin yüzde 2'si biziz. Her üçüncü doğrulanmış düşman hedefi, SBS tarafından imha edildi. Bu bir sistem. Çalışan bir sistem. Ölçeklenmesi gerekiyor.

Artan kullanım zamanı geldi. yüzde 5'imiz var. Dronlar, pilotları bekliyor, tersi değil. İnsansız kuvvetlerin toplanmasını ilan ediyorum. 15 binden fazla boş pozisyon.

Yarısı barış hayatından. Buraya ve oraya ihtiyaç duyulanlar. Elektronikçiler ve programcılar. Yapılandırıcılar, proje yöneticileri. El yapımı ustalar. Ve tabii ki operatörler. Dronlara buraya ve şimdi ihtiyacınız var. SBS'nin (İnsansız Sistemler Komutanlığı) 12 birliğinden birine katıl'' çağrısında bulundu.



Dron ve yapay zeka çağındayız...



Savunma stratejisti Ömer Çay, ''Sanki 20. Yüzyılın doktrin ve organizasyonu ile hareket eden orduların şeffaf savaş alanı, dron ve yapay zeka çağında kitlesel olarak imha edilebildiği bir döneme geldik.'' hatırlatmasında bulundu.

Ukrayna'nın "Dron Hava Savunma Komutanlığı" kurduğuna dikkat çeken Ömer Çay,

''Daha önce de "insansız sistemler komutanlığı" gibi bir yapı kurmuşlardı. Böylece ofansif hem defansif tarafta iki askeri idari brim kurmuş oldular'' değerlendirmesinde bulundu.