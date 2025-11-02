Son Mühür- İsrail medyası Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail'e teslim edilen üç cesedin kısmi kalıntılarının Filistin topraklarında tutulan rehinelerden hiçbirine ait olmadığını öne sürdü.

İddialar karşısında sessiz kalan İsrail hükümetinden iddialarla ilgili bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden üç kişinin kimlik tespiti için İsrail makamlarına nakledilmesine aracılık ettiğini söylemişti.

Hamas, daha önceki olaylardan farklı olarak, Gazze'de militanların elindeki rehinelerin kalıntılarını teslim edeceğini duyurmamıştı.



İsrail medyası Gazze'de, aralarında iki yabancı uyruklunun da bulunduğu 11 rehinenin cenazelerinin hala durduğuna işaret etti.

Ateşkes sonrası 200'e yakın Filistinli öldürüldü...



Hamas, iki yıl süren yıkıcı savaşın ardından 10 Ekim'de İsrail ile ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 20 canlı rehineyi serbest bırakmış ve 17 rehinenin naaşını teslim etmişti.

ABD Başkanı Trump'ın bastırmasıyla imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Hamas'ın ateşkese uymadığını öne süren İsrail'in saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200'e yakın Filistinli yaşamını yitirmişti.