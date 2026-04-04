Son Mühür - İsrail’in başkenti Tel Aviv’de peş peşe çalan sirenler, yeni bir saldırı dalgasının başladığını işaret etti. Ardından da yoüun bir füze saldırısı başladı.

ABD’ye ait iki savaş uçağını düşüren İran, İsrail’e yönelik en yıkıcı saldırılarından birini gerçekleştirdi. Çok başlıklı füzelerle düzenlenen saldırılarda birçok noktada patlamalar meydana gelirken, operasyonun İran ordusunun yanı sıra Hizbullah ve Husilerin desteğiyle yapıldığı belirtildi.

İran’ın saldırıları nedeniyle Tel Aviv, Berşeva ve Arad’ın da aralarında bulunduğu 7 kentte sirenler çalarken, 17 farklı noktaya füze ve parçalarının düştüğü bildirildi. Necef’te vurulan bir sanayi tesisinde yangın çıkarken, Tel Aviv yakınlarındaki Rosh Haayin’de elektrik hattına isabet eden füze nedeniyle bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Çok başlıklı füzelerle gerçekleştirilen misilleme saldırılarında İsrail’in orta kesiminde çok sayıda bina isabet alarak hasar gördü. Tel Aviv’de bazı caddelerde de füze parçaları nedeniyle zarar oluştu. İsrail acil yardım servisi, olaylarda ölü ya da yaralı bulunmadığını açıkladı. İsrail ordusu ise füzelerin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Canlı yayında patlama

Bu saldırılar gerçekleşirken A Haber ekibi canlı yayındaydı. Büyük bir tehlike atlatan Türk gazeteciler, İran salsırısının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, canlı yayında şunları aktardı:

"İsrail'de bir kez daha başkent Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi. Yaklaşık 9 saatlik aranın sonrasında yükselen o siren seslerini ekranlarınıza getirdik. Biz de tam, bakın patlamalar şu anda başlamış durumda. Hava savunma sistemleri devreye giriyor bir yandan. Düşüyor... Çok büyük bir patlama oldu. Yani öyle tahmin ediyorum ki bir parça çok yakın bir noktaya düştü."