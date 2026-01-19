Rams Park'ta oynanacak Devler Ligi karşılaşması öncesi kale direği arasında kimin duracağı belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Okan Buruk'un maç önü basın toplantısında konuya açıklık getirmesi bekleniyor. Uğurcan Çakır'ın kadroda yer alıp almayacağına dair kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Antrenman videosunda neden yoktu?

Galatasaray'ın paylaştığı son antrenman görüntülerinde Uğurcan Çakır'ın yer almaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar hızla "Sakat mı, hasta mı?" sorularını sormaya başladı. Ancak milli kalecinin durumuna ilişkin herhangi bir sakatlık veya hastalık raporu yayınlanmadı.

Kulüp yetkilileri konuyla ilgili sessizliğini korurken, maç kadrosu açıklanana kadar belirsizlik devam edecek gibi görünüyor. Uğurcan'ın olası yokluğunda Fernando Muslera veya genç kaleci Günay Güvenç'in görev alması gündeme gelebilir.

Maç bilgileri

Bilgi Detay Tarih 21 Ocak 2026 Turnuva UEFA Şampiyonlar Ligi Stat Rams Park Ev sahibi Galatasaray Rakip Atletico Madrid

Galatasaray muhtemel 11

Okan Buruk'un Atletico Madrid karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadro şu şekilde:

Kaleci: Uğurcan Çakır (?)

Defans: Sallai - Sanchez - Abdülkerim Bardakcı - Jakobs

Orta saha: Lemina - Sara

Hücum: Sane - Yunus Akgün - Barış Alper Yılmaz

Forvet: Osimhen

Atletico Madrid muhtemel 11

Diego Simeone'nin İstanbul'a getirmesi beklenen kadro:

Kaleci: Oblak

Defans: Ruggeri - Llorente - Hancko - Pubill

Orta saha: Johnny - Barrios - Almada

Hücum: Simeone - Sörloth

Forvet: Julian Alvarez

Uğurcan Çakır kimdir?

Uğurcan Çakır, 1996 doğumlu Türk milli kaleci. Trabzonspor altyapısından yetişen başarılı file bekçisi, 2024 yılında Galatasaray'a transfer oldu. A Milli Takım'ın da vazgeçilmez isimlerinden olan Uğurcan, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla da dikkat çekiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri olan milli kaleci, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında istikrarlı bir grafik çizdi. Atletico Madrid gibi güçlü bir rakip karşısında Uğurcan'ın kaledeki varlığı Galatasaray için büyük önem taşıyor.