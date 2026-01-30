Polislik mesleğine giriş kapısı olan POMEM'e yoğun ilgi gösteren adaylar, sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki 33. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM sınav tarihi ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar.

33. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

33. Dönem POMEM başvuruları 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında http://www.ais.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştirildi. Başvurular 20 Ocak 2026 Salı günü saat 17.00'de sona erdi.

Ancak henüz POMEM başvuru sonuçları açıklanmadı. Değerlendirme süreci devam ediyor ve resmi açıklama bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.

POMEM başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

33. Dönem POMEM giriş sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarını e-Devlet şifreleriyle www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayabilecek. Adayların sonuç sorgulama işlemi için TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi gerekiyor.

33. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar?

POMEM Giriş Yönetmeliği'nin 7. maddesi gereğince, ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanıyor. O dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday, şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılıyor.

Sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

POMEM nedir, başvuru şartları nelerdir?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet gösteren eğitim kurumu. Polis Akademisi'ne bağlı olarak çalışan POMEM'ler, ön lisans veya lisans mezunlarına en az 6 ay süreyle yatılı olarak polislik eğitimi veriyor.

POMEM'e başvurabilmek için adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak

Ön lisans veya lisans mezunu olmak

KPSS'den belirlenen taban puanı almış olmak

30 yaşından gün almamış olmak

Sağlık şartlarını taşımak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

POMEM sınav aşamaları nasıl işliyor?

POMEM'e giriş için adayların sırasıyla şu aşamalardan geçmesi gerekiyor:

Ön sağlık kontrolü

Fiziki yeterlilik sınavı

Mülakat sınavı

Sağlık kurulu raporu

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, POMEM'de eğitim görmeye hak kazanıyor. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar polis memuru olarak atanıyor.