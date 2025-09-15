Ufuk Özkan neden intihar etti? Ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, son dönemde yaşadığı ciddi sağlık sorunları ile eski eşiyle arasında yaşanan nafaka krizi nedeniyle psikolojik olarak zor bir dönemden geçti. Özkan’ın Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Kısa süre önce ciddi karaciğer yetmezliği teşhisi almış, tedavi ve organ nakli gündeme gelmişti. Sağlık sorunları nedeniyle iş hayatında da sıkıntılar yaşamıştı. Özkan, artan nafaka yüküyle ilgili “Kiramı bile zor ödüyorum” diyerek maddi sıkıntılarını kamuoyuna açıkça dile getirmişti. Tüm bu süreçte yaşamış olduğu maddi ve sağlık kaynaklı psikolojik baskı, intihar girişimine neden olarak gösteriliyor. Hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Ufuk Özkan kimdir? Neden intihar etti?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975’te Almanya’nın Mannheim kentinde doğdu. Aslen Samsunlu olan sanatçı, 12 yaşında ailesiyle Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Türkçe konuşmada zorlandığı için ortaokula 5. sınıftan başladı. Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalıştı. Başta “Geniş Aile” dizisindeki Cevahir karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Ayrıca “Zengin Kız Fakir Oğlan”, “Kalk Gidelim” ve “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi popüler yapımlarda başrolde yer aldı.

Nereli, evli mi, çocuğu var mı?

Ufuk Özkan’ın kökeni Samsun'a dayanmaktadır. Hem babası hem annesi Samsun'un Tekkeköy ve Trabzon Of ilçelerindendir. Aile kökeni ise Çerkes ve Trabzonlu olarak bilinir. Özkan, Nazan Güneş ile evlidir. Çiftin Eren adında bir oğulları vardır.

Kariyerinde hem tiyatro hem de televizyon dünyasında sayısız projeye imza atan Özkan, son dönemlerde sağlık ve ailevi sorunlarla gündeme geldi. Oyuncu, kamuoyunda hem samimi hem de renkli kimliğiyle tanınmaktadır. Sağlık durumu iyiye gitmekte olup, hayranlarını korkutan bu haber sonrası tedavi süreci devam ediyor.