Avokadolar, kısa sürede kararan yapıları nedeniyle buzdolabına alınmasına rağmen hızla tüketilmeye zorlayan gıdalar arasında yer alıyor. Ancak uzmanların açıkladığı yöntem, bu süreyi 28 güne kadar uzatabiliyor. Üstelik uygulanması oldukça kolay.

Kesilmiş Avokado Bir Hafta Dayanıyor

Uzmanlara göre, avokado kesildikten sonra doğru kapta saklanırsa tazeliğini koruyor. Metal kapaklı bir kap içinde muhafaza edilen ikiye bölünmüş avokado yaklaşık bir hafta bozulmadan kalabiliyor. Bu yöntem, yüzey kararmasının önüne geçerek meyvenin tüketilebilir süresini uzatıyor.

Bütün Avokadolar İçin Asıl Sır: Limon

Uzmanlar, bütün halde saklanacak avokadolar için çok daha uzun ömürlü bir yöntem öneriyor.

Buna göre, avokado buzdolabının sebzelik bölümünde bir adet limonla birlikte saklandığında, satın alındığı tarihten itibaren bir aya kadar taze kalabiliyor.

Turunçgillerin yaydığı etilen gazı, avokadonun bozulma sürecini yavaşlatıyor. Sebzelik kısmının nemli yapısı ise meyvenin doğal tazeliğini korumasına destek oluyor.

Sebzelik Bölümü Neden Daha Etkili?

Buzdolabının alt bölmesinde yer alan sebzelik çekmecesi, diğer alanlara göre daha nemli bir ortam sağlıyor. Bu nem dengesi; meyve ve sebzelerin çabuk kurumasını, buruşmasını engelleyerek daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Uzmanlar, etilen gazının kontrollü temasının bozulmayı geciktirici etkiye sahip olduğunu vurguluyor.

Olgunlaşmayı Hızlandırmak Mümkün

Bazı avokadolar satın alındığında henüz tam olgunlaşmamış oluyor. Bu durumda olgunlaşmayı hızlandıran pratik bir yöntem bulunuyor.

Avokadoyu, etilen yayan elma veya muzla birlikte kahverengi bir torbaya koymak, meyvenin kısa sürede tüketilebilir kıvama gelmesine yardımcı oluyor.