2026 yılı için vergi ve cezalarda geçerli olacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Buna göre, uçuş sırasında sigara içenler, telefonunu kapatmayanlar, yolcularla tartışanlar, uçaklara lazer tutanlar ve havalimanında güvenlik aramasına engel olanlar gibi kurallara uymayanlara verilen idari para cezaları 2026’da artacak.

Uçağa lazer tutan 164 Bin TL ödeyecek

Yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından, uçakta duman çıkaran cihaz veya tütün mamulleri kullanan, telefonlarını kapatmayan yolculara verilecek ceza 19 bin 668 TL’den 24 bin 681 TL’ye yükseldi. Uçuş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hava araçlarına lazer tutanlara verilen ceza 131 bin 176 TL’den 164 bin 613 TL’ye, güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen aranmaya engel olanlara uygulanan ceza ise 26 bin 226 TL’den 32 bin 911 TL’ye çıktı. Eylül ayında artırılan yurtdışı çıkış harcı 1.000 TL’ye yükseltilmişti; 2026’da bu tutar 1.255 TL olacak.