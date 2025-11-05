Son Mühür - Türkiye genelinde yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni zorunlu trafik sigortası azami prim tarifesi açıklandı. Sigorta Bilgi Merkezi’nin (SBM) verilerine göre, şehir ve risk basamaklarına göre farklılık gösteren yeni tutarlar, araç türlerine göre de önemli değişimler içeriyor. Yapılan düzenlemeyle trafik sigortası primlerine ortalama %1 oranında artış yapıldı. İstanbul’da 4. basamaktan sigorta yaptıran bir otomobil sahibinin ödeyeceği tutar 14 bin 911 TL olarak belirlendi. Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan sürücüler ise 993 TL idari para cezası ödeyip araçlarının trafikten men edilmesiyle karşılaşacak.

Yeni tarifeye göre en yüksek prim tutarları büyükşehirlerde uygulanacak şekilde belirlendi:

İstanbul: En riskli sürücünün primi 44 bin 733 TL, en düşük risk grubundaki sürücünün primi 7 bin 456 TL oldu.

Ankara: En yüksek prim 43 bin 467 TL, en düşük prim 7 bin 245 TL olarak açıklandı.

İzmir: En yüksek prim 42 bin 201 TL, en düşük prim ise 7 bin 34 TL oldu.

Yüksek riskli sürücüler ile en düşük risk grubundakiler arasında yaklaşık %500 oranında prim farkı bulunuyor.

Dev zam yapıldı

Yeni tarifede ticari taksiler için belirlenen primler de dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan bir ticari taksinin sigorta primi 117 bin 861 TL olarak belirlenirken, risksiz sürücüler için bu tutar 19 bin 644 TL’ye kadar düştü. Ankara’da en yüksek prim 114 bin 526 TL, İzmir’de ise 111 bin 190 TL olarak duyuruldu.

Zorunlu trafik sigortasında en yüksek primleri otobüs sahipleri ödüyor. İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri otobüslerin sıfırıncı basamak primi 282 bin 495 TL’ye çıkarıldı. Aynı araç için 8. basamakta geçerli en düşük prim ise 46 bin 136 TL olarak belirlendi. Bu rakamlarla otobüsler, sigorta primleri açısından listenin en üstünde yer aldı.

Sigortasız araçlara ne ceza uygulanıyor?