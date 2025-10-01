Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerini üç yıl gibi daha kısa bir sürede tamamlayabilmeleri için yeni bir düzenleme hazırlıklarında olduklarını açıkladı.

YÖK, Türkiye’de yükseköğretimin geleceğine ilişkin planlarını içeren “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası”nı yarın kamuoyuna duyuracak. Açıklamalarda bulunan Özvar, eğitim süreleri ve yükseköğretimde esneklik konularının hem Türkiye’de hem de dünya genelinde yoğun bir tartışma konusu olduğunu belirtti.

Özvar, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Üniversitelerimizde başarılı olan öğrencilerimiz, isteğe bağlı olarak eğitimlerini daha kısa sürede, yani üç yılda tamamlayabilecek. Bu süreçte yükseköğretim kalite standartlarından ödün vermeden ilerleyeceğiz. Düzenlemenin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşmayı planlıyoruz.”

Mesleki eğitimde yeni adımlar

YÖK Başkanı Özvar, mesleki eğitimin önemine de değinerek, iş dünyasında üniversite mezunlarından uygulamalı deneyim beklentisinin giderek arttığını vurguladı. Bu çerçevede, yükseköğretimde mesleki eğitim alanında yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Son 1-1,5 yılda meslek yüksekokullarına yönelik reform çalışmalarını başlattıklarını belirten Özvar, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılan toplantılarda, meslek programlarına daha fazla odaklanacak bazı düzenlemeler getirdik. Meslek yüksekokullarında uygulama imkanı olmayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.

Uygulamalı eğitim ve staj düzenlemeleri

Özvar, staj ve uygulamalı derslerin ağırlığının artırılacağını, bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapılan kapsamlı protokoller çerçevesinde meslek yüksekokulları ile sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirileceğini ifade eden Özvar, “Uygulamalı derslerin kapsamını genişletmeyi ve staj uygulamalarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin beceri ve deneyimlerini artırarak iş gücü piyasasının ara eleman ihtiyacını daha etkin bir şekilde karşılamak” dedi.