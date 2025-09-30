Millî Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı örgün eğitim istatistiklerini paylaştı. Buna göre, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde toplam 17 milyon 956 bin 523 öğrenci eğitim aldı. Aynı dönemde görev yapan öğretmen sayısı ise 1 milyon 187 bin 409 oldu.

Öğrenci dağılımları ve özel okulların payı

Öğrencilerin 9 milyon 212 bin 833’ü erkek, 8 milyon 743 bin 690’ı kız oldu. 15 milyon 366 bin 143 öğrenci resmî okullarda, 1 milyon 539 bin 579 öğrenci özel okullarda, 1 milyon 50 bin 801 öğrenci ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Özel okullarda okuyan öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 9,1 olarak kaydedildi.

Örgün eğitim kapsamındaki öğretmen sayısı bir önceki yıla göre 18 bin 513 artış gösterdi. Bu artışın 16 bin 274’ü resmî okullarda gerçekleşti. Öğretmenlerin 455 bin 353’ü erkek, 732 bin 56’sı kadın oldu.

Okul ve derslik sayıları

Ülke genelinde 59 bin 336’sı resmî, 14 bin 700’ü özel, 4’ü açık öğretim olmak üzere toplam 74 bin 40 okul hizmet verdi. Bu okullarda 753 bin 571 derslik bulunurken, derslik sayısı bir önceki yıla göre 10 bin 742 artış gösterdi.

İlkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 18, ortaokullarda 13, ortaöğretimde ise 11 oldu. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 23, ortaöğretimde 20 olarak kaydedildi.

Okullaşma oranları

Okul öncesinde 5 yaş net okullaşma oranı yüzde 82,53, brüt oran yüzde 94,41 oldu. İlkokulda net okullaşma oranı yüzde 95,43, ortaokulda yüzde 89,09, ortaöğretimde ise yüzde 82,85 olarak belirlendi. OECD ortalamasıyla benzerlik gösteren bu oranlar, Türkiye’de 6-14 yaş grubunun neredeyse tamamının okullaştığını ortaya koydu.

Burs, pansiyon ve taşımalı eğitim

2024-2025 döneminde 344 bin 770 öğrenci burs imkânlarından yararlandı. 281 bin 517 öğrenci taşımalı eğitim kapsamında okullarına ulaşım sağladı. Ayrıca yaklaşık 500 bin öğrenciye 2 bin 948 pansiyonda barınma hizmeti sunuldu.