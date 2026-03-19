İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, “Gerçek Vaad 4” operasyonuna ilişkin yeni detayları paylaştı.

Zülfikari, operasyonun 63’üncü ve 64’üncü dalgalarının geniş çaplı saldırılar içerdiğini belirterek, hedef alınan noktaların askeri ve stratejik önem taşıdığını ifade etti.

63’üncü dalgada 80 hedef vuruldu

Açıklamaya göre, 63’üncü dalga kapsamında İsrail’in farklı bölgelerinde yer alan toplam 80 askeri ve destek noktası hedef alındı.

Zülfikari, saldırıların Rişon LeTsion, Ramla, Eilat, Ramat Gan, Beni Brak, Bat Yam ve Holon gibi şehirleri kapsadığını belirtti.

Operasyonda nokta atışı sistemler, çoklu başlıklı füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığı kaydedildi.

64’üncü dalgada kritik merkezler hedefte

İranlı yetkili, operasyonun 64’üncü dalgasının ise sabah saatlerinde başlatıldığını açıkladı.

Bu kapsamda İsrail’in ana lojistik merkezlerinden biri olarak gösterilen Ben Gurion bölgesi ile Hayfa’daki birlik toplanma alanları ve rafinerilerin hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca Rişon LeTsion’daki bazı noktaların da saldırı listesinde yer aldığı ifade edildi.

Farklı füze sistemleri kullanıldı

Zülfikari, saldırılarda Kadir, Emad, Hayberşekan ve çok başlıklı Hürremşehr füzelerinin kullanıldığını açıkladı.

Bu sistemlerin orta ve uzun menzilli hedeflere yönelik geliştirildiği, operasyonun kapsamının genişliğini ortaya koyduğu değerlendirildi.

ABD 5. Filo iddiası

Açıklamada dikkat çeken bir diğer unsur ise ABD’ye yönelik iddia oldu.

Zülfikari, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 5’inci Filo Karargahı’nın da orta menzilli füze sistemleriyle hedef alındığını öne sürdü. Bu iddia uluslararası kamuoyunda yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendiriliyor.

“Maliyetler telafi edilemez”

İranlı sözcü, sahadaki etkilerin büyük olduğunu savunarak milyonlarca kişinin sığınaklara indiğini öne sürdü.

“63’üncü dalganın başlangıcından bu yana 5 milyondan fazla kişi sığınaklarda kalmak zorunda kaldı” diyen Zülfikari, saldırıların etkisinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Bölgesel gerilim daha da tırmanıyor

İran’ın art arda düzenlediğini açıkladığı operasyonlar, Orta Doğu’daki gerilimi daha da artırdı. Çok sayıda şehir ve stratejik noktanın hedef alındığı bu saldırılar, çatışmanın kapsamının genişlediğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre karşılıklı hamlelerin sürmesi, bölgedeki güvenlik risklerini daha da derinleştirebilir.

