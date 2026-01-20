Son Mühür- TV8’de ekrana gelen Survivor 2026’da, Acun Ilıcalı’nın “televizyonda yayınlanamayacak” diyerek dikkat çektiği cezanın görüntüleri dijital platform EXXEN’de izleyiciyle buluştu. Merak konusu olan cezada, yarışmacıların tarantulalarla dolu fanuslara girdiği görüldü.

“Televizyonda yayınlayamayacağız” açıklaması gündem olmuştu

Survivor 2026’nın ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Pazartesi günü kaybeden takımın karşılaşacağı cezanın ağırlığına vurgu yapmıştı. Ilıcalı, RTÜK düzenlemeleri nedeniyle cezanın televizyon yayınında tam olarak yer alamayacağını belirterek, “Bu cezayı ekranda gösteremeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Açıklama, hem yarışmacılar arasında hem de izleyiciler nezdinde merak yaratmıştı.

Cezanın görüntüleri dijital platformda yayınlandı

İzleyicilerin günlerdir yanıtını beklediği “Ceza neydi?” sorusu, EXXEN’de yayınlanan görüntülerle açıklık kazandı. Platformda paylaşılan görüntülerde, kaybeden takım yarışmacılarının tarantulalarla dolu fanusların içine girdiği anlar yer aldı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Televizyon yayınına dahil edilmeyen cezanın dijital platformda paylaşılması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Görüntüler, Survivor 2026’nın en çok konuşulan anları arasına girdi.