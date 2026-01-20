Son Mühür - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına geçen haftanın değerlendirmesiyle başladı. Beşiktaş’ta gerçekleştirilen eylemi hatırlatan Özel, Meclis’te sürdürülen çalışmalara dikkat çekti.

Özel, “Geçen hafta konuştuğumuz, sözleştiğimiz, söz verdiğimiz gibi hep birlikte yoğun bir hafta geçirdik. 81’inci eylemimizde Çarşamba akşamı Beşiktaş’ta muhteşem bir kalabalıkla beraberdik. O sırada ve tüm hafta boyunca ve şu an dahi Meclis Genel Kurulu kapalı olduğu her dakika, Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekilleri emekliler için nöbette, emekliler için adalet nöbetindeler”

dedi.

Hatay mitinginin gerekçesini anlattı

Özel, hafta sonu Hatay’da düzenlenen mitingin halkın talebiyle gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: “Hafta sonu deprem bölgesinde, Hatay’daydık. Aslında 6 Şubat – 7 Şubat arası depremin olduğu hafta deprem bölgesinde olacağız. Bütün milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, gölge bakanlarımızla birlikte bölgede olacağız. Hatay’da mitingi nisan ayı için planlamıştık. Ancak Sayın Erdoğan’ın deprem bölgesine gitmesi, orada söyledikleri, söylemedikleri, yaptıkları, yapmadıklarıyla Hatay’da büyük bir infial oluştu. Hatay halkı miting istedi. ‘Hava soğuk’ dedik, ‘olsun’ dediler. ‘Yağmur var’ dedik, ‘olsun’ dediler. Biz de kalktık Cumartesi günü Hatay’a gittik.”

“Deprem bölgesinde her şey çözülmüş algısı yaratılmak isteniyor”

Özel, iktidarın deprem bölgesine dair kamuoyuna sunmak istediği tabloya sert sözlerle yüklendi: “Sayın Erdoğan’ın muradı şu: Deprem bölgesinde tüm sorunlar çözülmüş, herkesin keyfi yerindeymiş, kimsenin derdi yokmuş, bölge ses çıkarmasın, geri kalan 70 il de buna inansın, bu Erdoğan’ın hanesine yazılsın. Bütün hesap bu.”

“Öyle bir dil tutturuyor ki kendileri dışında kimse deprem bölgesine gitmemiş”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik sözlerine tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı: “Öyle bir dil tutturuyor ki; kendileri her şeyi yapmış, kendileri dışında kimse deprem bölgesine gitmemiş. Hatta açık açık şunu söyledi: ‘Muhalefet enkazda yoktu, inşada yoktu, deprem turisti gibi geldiler, gittiler.’ İsyanın en büyük sebeplerinden biri de bu.”

Depremin ilk günlerini anlattı

Özel, depremin olduğu sabaha ilişkin süreci ayrıntılarıyla aktardı: “Deprem günü Sayın İsmail Küçükkaya’nın programına çıkacaktım. Malatya il başkanımızın telefonu ile uyandım. Programı iptal ettim, Ankara’ya çıktım. Grup başkanvekillerimizle konuştuk. Sabah 09.21’de bütün milletvekillerimize mesaj attık: ‘Bulduğunuz ilk araçla deprem bölgesine gidin. Açık havalimanı Adana’dır.’ Adana’ya inen milletvekillerini onar onar grupladık, illere dağıttık.”

“Salı günü öğlen 123 milletvekiliyle eş zamanlı değerlendirme toplantısı yaptık. 45 gün boyunca ben ve üç grup başkanvekili bölgede koordinasyon yaptık.”

CHP’nin deprem çalışmaları rakamlarla

Özel, CHP’nin sahadaki varlığını şu rakamlarla anlattı: “9 bin 600 araç, 28 bin 500 personelle 60 gün boyunca bölgedeydik. 7 bin 200 tır, 4 uçak, 6 gemi; gıdadan sağlık malzemesine, çadırdan sobaya kadar yardım ulaştırdık. 155 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırın, yaklaşık 3 milyon battaniye, 266 bin soba, 50 bin çadır, bin 810 konteyner… Bunların hepsi AFAD kayıtlarında var.”

Hatay için ise şu bilgileri verdi: “Hatay’da 4 bin 65 araç, 14 bin 63 personel, 3 bin 246 tır, 85 mobil mutfak, 6 mobil fırın, 25 ikram aracı, 20 bin çadır, 893 konteyner, bin 188 jeneratör, 897 mobil tuvalet-duş.”

“Erdoğan’a söylüyorum, 6 Şubat’ta Hatay’ı birlikte dolaşalım”

Konuşmasının en sert bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan çağrıda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Erdoğan eğer yüreği yetiyorsa 6 Şubat günü Hatay’ı birlikte dolaşalım. Ben sana ne yaptığımızı anlatayım, sen de milletin gözünün içine bakarak inkâr et bakalım. Var mısın? Var mı cesaretin?” “İktidar olmakla sahtekâr olmak başka şeydir. Türkiye Cumhuriyeti iktidarı her türlü eleştiriyi alır ama muhalefete karşı sahtekârlık yapamaz.”

Ordu ve Kızılay vurgusu

Özel, deprem sürecindeki tartışmalı başlıklara da değindi: “Depremin ilk üç günü tam donanımlı Türk ordusu sahaya çıktı mı, çıkmadı mı? Kızılay çadır sattı mı, satmadı mı? 99 depreminde üçüncü gün çadır kuyruğu fotoğrafı gösterip siyaset yapanlar, 33’üncü günde hâlâ çadır sırası olan yerleri neden konuşmadı?”

“Hatay’da ‘vardı’ dedim, 10 bin kişi birden bağırdı: vardı”

Konuşmasının devamında deprem bölgesindeki toplumsal tepkiye dikkat çeken Özel, Hatay’da yaşadığını anlattı: “Vallahi arkadaşlar siz ‘vardı’ diyorsunuz ya; ben bunu Hatay’da söyledim, 10 bin kişi birden ‘vardı’ diye bağırdı. Adamların ondan içi yanıyor. Olanı biliyorlar, yalanı görüyorlar.”

“Enkaz altındaki cep telefonuna IBAN attın mı atmadın mı?”

İktidarın yardım sürecine ilişkin uygulamalarını sert sözlerle eleştiren Özel, şunları söyledi: “Yardım bekleyen vatandaşa, enkaz altındaki cep telefonuna IBAN attın mı atmadın mı para toplamak için? Dünya kadar deprem vergisi topladın, oraları depreme hazır edemedin. Sonra dünya kadar yardım topladın, göçük altındaki depremzededen bile IBAN’la para istedin. Şimdi bunlar unutulmuş gibi çıkmış meydana, ‘Her şeyi ben yaptım’ diyor.”

AK Partili belediyeyi örnek gösterdi

Depremde yapılan her doğru işi takdir ettiklerini vurgulayan Özel, Samandağ’da yaşadığı bir olayı anlattı: “Ben Hatay Samandağ’ındayım. Uşak Belediyesi o gün AK Parti’de. Ali Başkan’ı aradım, ‘Seni tebrik ediyorum. Burada canhıraş çalışan arkadaşlar var’ dedim. Bizim siyasetimiz böyle siyaset. Kötü günde AK Parti yapmış, MHP yapmış olur mu? Takdir edilir.”

Konut sözlerini rakamlarla hatırlattı

Özel, iktidarın deprem konutlarına ilişkin vaatlerini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

“‘Oyu verirseniz bu kardeşinize, bir yıl sonra geçersiniz evinize’ dedi. Bir yıl bitti. Teslim edilen konut verilen sözün yüzde 2,7’siydi. O kardeşine güvenen 100 kişiden 97’si ya sokaktaydı, ya çadırda, ya konteynerde ya gurbetteydi. Bir yıl daha geçti, sözlerin yüzde 30’u tutuldu. Üç yıl geçti, verdikleri sözün yüzde 70’ini anca tuttular.”

“Boş senede imza attırıyor musunuz, attırmıyor musunuz?”

TOKİ konutlarıyla ilgili çok sert iddialar dile getiren Özel, şu sözlerle yüklendi: “Ev teslim edilirken vatandaşa borç senedi imzalatılıyor. Boş senede imza attırıyor musunuz, attırmıyor musunuz? Faiz var mı, yok mu? Afet Kanunu’na göre afet konutlarından faiz alınmaz. Buna tire çekene anahtar verilmiyor. Bu hadsizliktir. Siz deprem bölgesinde o gün yaptıklarınızla yetersiz, başkalarının yaptıklarını inkâr ederek yalancısınız, bugün yaptıklarınızla hadsizsiniz.”

Erdoğan’a ve AK Parti milletvekillerine çağrı

Özel, iktidara açık çağrı yaparak şöyle konuştu: “Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. TOKİ konutları ve iş yerleri için ne kadar para isteneceğini ilan edin. Bu ödemelere faiz ya da TÜFE artışı uygulanmayacağını açıklayın. Hatay’da bunu söyledim, günden bugüne derin bir sessizlik var. Bütün AK Parti milletvekillerine söylüyorum: Bu konuda size ne dediler? ‘Sakın konuşmayın’ mı dediler?”

Kartalkaya faciasını da gündeme taşıdı

Konuşmasının sonunda Kartalkaya’da hayatını kaybeden 78 yurttaşı da anan Özel, şu ifadeleri kullandı: “Yarın Kartalkaya’da içimize düşen acının birinci yılı. 36’sı çocuk 78 kişi yanarak hayatını kaybetti. Bu bir kaza değil, denetimsizliktir, ihmaldir. Adalet tam olarak sağlanmadan bu acı dinmez.”

Erdoğan’a ve AK Parti milletvekillerine çağrı

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti sıralarına seslenerek şöyle konuştu: “Sayın Erdoğan’a açıkça sesleniyorum. TOKİ konutları, rezerv alanlar ve esnaf iş yerleri için ne kadar ücret isteneceğini ilan edin. Bu ödemelere faiz ya da TÜFE artışı uygulanmayacağını açıklayın. Hatay’da bunu söyledim, o günden bugüne derin bir sessizlik var. Bütün AK Parti milletvekillerine söylüyorum: Bu konuda size ne dediler? ‘Sakın konuşmayın’ mı dediler?”

Kartalkaya faciası: “Bu dava CHP’nin onur davasıdır”

Özel, Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayı da gündeme taşıdı: “Yarın Kartalkaya’da içimize düşen acının birinci yılı. 36’sı çocuk 78 kişi yanarak hayatını kaybetti. Bu bir kaza değil, denetimsizliktir, ihmaldir. Kartalkaya davasında son sorumlu yargılanıp cezasını alana kadar bu dava Cumhuriyet Halk Partisi’nin onur davasıdır.”

Moto kuryelere açık destek ve boykot mesajı

Moto kuryelerin yaşadığı güvencesizliğe dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı: “Bu arkadaşlar yapay zekâ ile belirlenen güzergâhlarda, insanüstü performansla çalıştırılıyor. Sonra da ‘Sen benim çalışanım değilsin, esnafsın’ deniyor. İnanılmaz bir emek sömürüsü var.”

Özel, kuryelerin taleplerini tek tek sıraladı; paket başına ücretin sabitlenmesi, mesafe bazlı ücretlendirme, kötü hava koşullarında ücretli izin, iş sağlığı önlemleri ve temsil hakkı istedi. Firmalara da seslenen Özel, “Bu taleplerle masaya oturacaksınız. Getirmezseniz, vallahi karşınızda dururuz. Moto kuryenin arkasında dururuz. Net söylüyorum” dedi.

Emekli maaşları ve Meclis nöbeti

En düşük emekli maaşına ilişkin süreci de anlatan Özel, Meclis’te başlatılan eylemi şu sözlerle aktardı: “12 bin 500 liralık sefalet ücreti teklif edildi. Biz Meclis’te kalmaya, dikkatleri buraya çekmeye karar verdik. Emekliler geldi, kulislerde nöbet tuttu. Türkiye’nin dört bir yanında yağmurda, karda emekliler bu eyleme destek verdi.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına da değinen Özel, şunları söyledi: “Biz kendi önergemizi vereceğiz. Oy verenle birlikte oy veririz. Sayın Bahçeli önergesini versin, iki elimizle destek verelim. Emekli bu kadar perişanken siyasete sığınmayın.”

“Toplayıcılık cilalı taş devrinde bitti”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sosyal destek başlıklarına ilişkin açıklamalarına da doğrudan yanıt verdi. MHP’nin geçmişte dile getirdiği “Hilal Kart” ve aile destekleri söylemini hatırlatan Özel, Meclis’te somut adım çağrısı yaptı: “Efendim bizim kitaplar var diyorlar. Ailelere gelir desteği, Hilal Kart uygulaması… Eyvallah. O zaman ne yapalım? Devlet Bey getirsin aile gelir desteğini, oy verelim. Beslenme desteğini getirsin, barınma desteğini getirsin, giyim kuşam desteğini getirsin, oy verelim.”

Bahçeli’nin “ittifak ortağıyım ama iktidar ortağı değilim” sözlerine sert çıkan Özel, şu ifadeleri kullandı: “Yani ne diyor? ‘AK Parti’nin yaptığı riskli işlerde konuşurum ama oy vermem. Sefalet devam etsin, ben aşağıda bekleyeyim.’ Böyle siyaset yok. Toplayıcılık cilalı taş devrinde bitti. Aslan gibi siyaset yapacağız. Önergeyi koyacağız, kim oy veriyor kim vermiyor belli olacak.”

“Şanlı Türk milletine çürük sebze kovalamak yakışıyor mu?”

Özel, emeklilerin yaşadığı ekonomik tabloyu sert sözlerle eleştirdi: “Dağılan pazarlarda çürümüş sebze meyve kovalamak yakışıyor mu şanlı Türk milletine? Emekliye 200 bin liralık otellerde sefalet yakışıyor mu? Kasaptan gizlenmek yakışıyor mu? Torunu karne getirince halının püskülünü saymak yakışıyor mu?”

MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye açık çağrı yapan Özel, şöyle konuştu: “Devlet Bey, burada bir büyüklük yapın. Cumhuriyet Halk Partisi kayıtsız şartsız destek versin. Ama hem ‘sefalet ücreti’ deyip hem bu düzen devam etsin yok. Bu kara düzen bitecek.”

“Emekliye para yok, lükse var”

Konuşmasında kamu harcamalarına da sert çıkan Özel, şu ifadeleri kullandı: “Emekliye lazım olan 650 milyarı bulamıyorlar ama faize dört katını veriyorlar. Üst düzey kamu görevlilerinin lojman giderlerini yüzde 230 artırmışlar. 300 milyondan 1 milyar 24 milyon liraya çıkmış. Başsavcı beyefendi 48 milyon TL’ye tadilat yaptırılan villada oturuyor.”

Tasarruf söylemlerine de tepki gösteren Özel, şunları söyledi: “Bir buçuk yıl önce ‘kamuda kemer sıkacağız’ dediler. Ne oldu? 1500 yeni araç aldılar. Öğretmenin kettle’ına yasak koydular ama saray gibi lojmanlara para akıttılar.”

İBB araçları iddiası: “59 araç AK Parti İl Başkanlığı’na verilmiş”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Özel, çok sert iddialar ortaya koydu: “İBB’yi devraldığımızda 827 araç belediye dışına tahsis edilmişti. Bunların 59’u AK Parti İl Başkanlığı’na verilmiş. Plakası, modeli, yılı, hepsi elimde.”

Akın Gürlek örneği: “Majestelerinin hâkimi”

Özel, isim vererek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bir örnek vereyim. Akın Gürlek. 37. Ağır Ceza Başkanı. Opel Insignia tahsis edilmiş. 40 ağır ceza başkanı var, bir tek ona araç verilmiş. Niye? Çünkü Akın Gürlek majestelerinin hâkimi. Önüne gelen her siyasi davada kafayı vurduğu için altına araba çekmişler.”

“Seçim süresince İBB araçları AK Parti’ye verilmiş, utanmazlıkta sınır yok”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin çok sert iddialar ortaya koydu. AK Parti İl Başkanlığı’na seçim sürecinde belediye araçlarının tahsis edildiğini belirten Özel, bunun belgelerle sabit olduğunu söyledi:

“Bir araç teslim tutanağı… AK Parti İl Başkanlığı’na. Uzun dönem. Seçim süresince. Karar da yok. Böyle rezillik olur mu? Seçim kampanyasında kullanılmak üzere İBB’den araç veriyorlar. Ne diyordu Erdoğan 17-25’te? ‘Devletin parası değilse rüşvet denmez.’ Ben İBB iddianamesinde devletin parasına ilişkin bir kuruş görmedim. Ama seçim süresince devletin arabası AK Parti İl Başkanlığı’na veriliyor.”

AK Parti yöneticilerine tahsis edilen araçların listesini de kürsüden okuyan Özel, isim isim şu ifadeleri kullandı: “Bakın döküm burada. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı, Numan Kurtulmuş – Passat. Erkan Kandemir – Opel Insignia. Mustafa Ataş – Vito. Aşağı iniyorsun; Gençlik Kolları, Kadın Kolları… AK Parti İl Başkanının özel kalemine Passat. Utanmazlıkta sınır yok.” “Cumhuriyet Halk Partisi hakkında bir tek iddiayı ispat edemediler ama 827 aracı kendi siyasi çıkarları için tahsis etmişler.”

“Türkiye’de 7 milyon kumar bağımlısı var”

Konuşmasında toplumsal çöküş vurgusu yapan Özel, sanal kumar ve bahis tehlikesine dikkat çekti. Yeşilay verilerini hatırlatan Özel, şu ifadeleri kullandı: “Yeşilay raporlarına göre Türkiye’de 7 milyon kumar bağımlısı var. Uyuşturucu bağımlısından fazla. Yuvalar dağılıyor, insanlar bu illet yüzünden canına kıyıyor.”

Yeni yıl anketlerinden örnek veren Özel, durumun vahametini şöyle anlattı: “Yüzde 11’i ‘kumardan kurtulmaya karar verdim’ diyor. Yani 100 kişiden 11’i oynuyor ve kurtulamıyor.”

“Bacağını bıraktığı durakta hayatına kıydı”

Özel, konuşmasında Kayseri’de yaşanan bir olayı örnek göstererek kürsüde uzun süre sessizlik yaratan şu sözleri dile getirdi: “Terör gazisi Ferdi Çatal… Bombada bacağını kaybetti. Devlete emanet, millete emanetti. O bombanın öldüremediği adam, bacağını bıraktığı otobüs durağında hayatına kıydı. Geriye bıraktığı notta sanal bahis ve kumara düştüğünü yazdı. Memleket bu hale geldi.”

“Her cep telefonu kumarhaneyse bu işte sen susacaksın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Her cep telefonu kumarhane haline geldi” sözlerine de sert tepki gösteren Özel, sorumluluğun iktidarda olduğunu vurguladı: “Memlekette her cep telefonu kumarhaneyse bu işte herkes konuşacak, sen susacaksın. Sen susacaksın.” Milli Piyango üzerinden yürütülen sanal bahis sistemine de dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı: “Milli Piyango’nun sitesinde 150 çeşit sanal kumar var. Arının hangi peteğe bal yapacağını tutturursan para kazanıyorsun. Bu siteye giren yakayı kaptırıyor. Oradan diğer kumar sitelerine düşüyor.”

“Kumara özendiriyor dediler, yalan söylüyorlar”

Geçen hafta yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef alındığını belirten Özel, şunları söyledi: “Ben burada kumarın yarattığı felaketi anlattım. Çıkmışlar ‘Özgür Özel kumara özendiriyor’ diyorlar. At yalanı, say inananı.”

CHP’den sanal kumar ve bahis için eylem planı

Özgür Özel, CHP’nin sanal kumar ve bahisle mücadele için kapsamlı bir eylem planı hazırladığını açıkladı. Planın ana başlıklarını da kürsüden şöyle sıraladı: “Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını öneriyoruz. Kumarın her türlüsüne reklam yasağı istiyoruz. Tüm dağınık mevzuatın tek bir ‘Kumarla Mücadele Yasası’ altında toplanmasını istiyoruz. Özerk ve yetkili bir denetleyici kurum kurulmasını istiyoruz.”

“Toplumu çürüten ağır sorunlardan biri de çeteler”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’de giderek büyüyen suç çetelerine ve çocukların bu yapılar tarafından istismar edilmesine sert sözlerle dikkat çekti. Çetelerin özellikle 18 yaş altındaki çocukları hedef aldığını belirten Özel, son dönemde yaşanan cinayetleri hatırlattı: “Söylediğim toplumu çürüten ağır sorunlardan bir tanesi de çeteler. Özellikle 18 yaşın altındakileri istismar eden, eğiten, suça iten ve birer suç makinesi haline getiren çeteler var. Geçen yıl 14 yaşındaki Ahmet Minguzi katledildi. Ardından Alperen Ömer Toprak, ardından Hakan Çakır, son olarak da Atlas Çağlayan evladımız katledildi.”

Ahmet Minguzi’nin annesi Gülhan Ünlü ile görüştüğünü belirten Özel, hukuki destek sözü verdiklerini açıkladı: “Annesi Gülhan Ünlü’yü izledim. ‘Ben yandım başkası yanmasın’ diyor. Kendisiyle konuştum; Minguzi davasında olduğu gibi kendisini bir an olsun yalnız bırakmayacağımızı, hukuki destek sağlayacağımızı söyledik.”

“Senin iktidarında oldu”

Çocukların suçta kullanılmasının doğrudan iktidarın sorumluluğu olduğunu savunan Özel, şu ifadeleri kullandı: “Suç çetelerinin şantaj yaparken, tehdit ederken, tahsilat yaparken, hatta cana kıyarken çocukları kullandıklarını gördük. Dün Sayın Erdoğan ‘gerekeni yapacağız’ diyor. Gereken yapılsaydı diğer evlatlarımız ölmezdi. Her cep telefonu kumarhane, sen yaptın, senin iktidarında oldu. Şimdi 14 yaşında, 15 yaşında katiller…”

“Kim yarattı bunu?”

Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’in sözlerini hatırlatan Özel, çocuk suçluların ortaya çıkışındaki toplumsal zemine dikkat çekti: “Kimse anasından katil doğmuyor. Rakel Dink ne diyordu: ‘Masum bir bebekten bir katil yaratan sistemi sorgulamak zorundayız.’ Kim yarattı bunu?”

Çetelerin bilinçli şekilde çocukları kullandığını vurgulayan Özel, cezasızlık ve yoksulluk ilişkisine işaret etti: “Boşuna mı 18 yaşından küçükleri kullanıyorlar az ceza alsın diye? Devlet bakmayınca çete bakıyor. Yedi kişilik ailesine çete bakıyor. Ceza bitince yeniden örgüte katılıyor.”

“Bataklığı ortaya çıkaranlar bataklık kurutamaz”

Sorunun yalnızca cezayla çözülemeyeceğini söyleyen Özel, şu değerlendirmeyi yaptı: “Burada sivrisineği değil bataklığı kurutmak lazım. Bataklığı ortaya çıkaranlar bataklık kurutamaz arkadaşlar.”

Suriye başlığı: “Grup başkanvekilinin ayıbına ortak oldular”

Özel konuşmasında Suriye gündemine de geniş yer ayırdı. İktidar cephesinden gelen açıklamalara sert tepki gösterdi: “‘Aleviler katlediliyor diye bağırıyorlar’ diyen grup başkanvekilinin ayıbına, suçuna ortak oldular. Gökhan Günaydın ‘düzeltin’ dedi, düzeltmediler. Ömer Çelik sahip çıktı. Erdoğan görevde tuttu.”

CHP’nin Suriye politikasını hatırlatan Özel, parti heyetlerinin bölgeye gittiğini vurguladı: “Faruk Loğoğlu başkanlığında heyetlerimiz üç kez Suriye’ye gitmedi mi? Gazetecilerin kurtarılmasında CHP rol almadı mı? Biz kan dursun dedik diye suçlandık.”

“O işlerde başka işler var”

Suriye’deki son sürece de değinen Özel, iktidarın tutarsızlığını şöyle dile getirdi: “Erdoğan iki gün önce ‘İdlib’den çıkan gruplarla bağlantımız yok’ diyordu. Sonra Colani ortaya çıktı. Aralık ayında büyük zafer anlatıldı. Sonra bir baktık ki o işlerde başka işler var.”

“Suriye’nin yeniden çatışmalı ortama sürüklendiğini üzülerek izliyoruz”

CHP lideri, partisinin tutumunu şu sözlerle özetledi:“Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduk. Tüm inanç ve kimliklerin anayasal güvence altında yaşamasını istedik. Ancak Suriye’nin yeniden çatışmalı bir ortama sürüklendiğini üzülerek takip ediyoruz.”

Diplomasi çağrısı yapan Özel, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: “Gerilim kimseye kazandırmaz. Herkes aklıselimle hareket etmelidir. Kolaycı yargılardan kopulmalı, serinkanlı ve barışçıl bir akıl inşa edilmelidir. Herkesi savaşı körüklemeye değil, barışı ve kardeşliği savunmaya davet ediyoruz.”