Son Mühür / Seçil Ünlü- Sosyal medyada "Yüzüme sürdüm, harika geldi" devri resmen kapanıyor. İzmir Barosu'ndan Avukat Özkan Yıldırım, takipçilerini yanıltan fenomenler için TCK’nın "dolandırıcılık" maddesini işaret ederek "Savcılık her an kapınızı çalabilir" dikkatini çekti.



Fenomenler mercek altında...



Sosyal medya dünyasında kandırmaca mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı, eline her aldığı ürünü "deneyimledim" diyerek tanıtan fenomenleri takibe aldı. Kullanmadığı ürünü öven fenomen, sadece takipçi kaybetmekle kalmayacak, "dolandırıcılık" suçundan hakim karşısına çıkacak.



Denemeden tanıtım olmaz!..



Fenomenlerin en çok başvurduğu "Ben bu ürünü kullandım, çok memnun kaldım" repliği artık hukuki bir kanıt niteliğinde. Avukat Özkan Yıldırım, bu durumun bir aldatma olduğunu vurgulayarak,

"Fenomenler ürünü kullanmıyor ama 'bana iyi geldi' diyorlar. Bu açıkça halkı kandırmaktır. Tespit edildiği takdirde, bu kişiler hakkında 'dolandırıcılık' suçundan savcılık harekete geçer. Mağdur olan bir kişinin şikayeti bile yettiği gibi, savcılar resen de soruşturma açabilir" dedi.



Videoların yüzde 80'ı suç teşkil ediyor...



Özellikle pandemi sonrası kapkaç ve yankesicilik gibi suçların siber dünyaya taşındığını belirten Avukat Yıldırım, "İnternetteki videoların %80’i suç içeriyor. Sırf takipçi kazanmak için birbirini darp eden gençler var. Bu videoların silinmesi de kurtuluş olmuyor. Dijital ayak izinin suçu sabitlediğini ortaya çıkarıyor' dedi.



Şikayet etmekten çekinmeyin...



Eğer bir fenomenin "kullandım" dediği ancak sahte çıkan tavsiyesi üzerine zarar gördüyseniz, hukuk yanınızda diyen Yıldırım,

''Reklam amaçlı gönderilen ürünlerin üzerine "reklamdır" yazmayan veya denemediği ürünü öven fenomenler, ağır tazminat ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Şikayet etmekten çekinmeyin' mesajını verdi.