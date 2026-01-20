İstanbul Boğazı’nın serin suları, aylardır süregelen bir belirsizliğe ışık tutabilecek trajik bir gelişmeye sahne oldu. Kuruçeşme açıklarında kimliği henüz netleşmemiş bir erkek cesedi tespit edildi. Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan şahsın üzerinde sadece mayo bulunması, dikkatleri doğrudan geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen uluslararası organizasyonda kaybolan sporcuya çevirdi. Eldeki ilk bulgular, bu kişinin 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında izini kaybettiren 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Boğaz'ın ortasında hareketli dakikalar

Olay, çevre sakinlerinin ve görgü tanıklarının su yüzeyinde hareketsiz bir beden fark etmesiyle başladı. Durumun ivedilikle yetkililere bildirilmesinin ardından Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Kıyıya vuran ve üzerinde sporcu kıyafetini andıran bir mayo bulunan ceset, deniz polisi tarafından sudan çıkarılarak muhafaza altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde şahsın fiziksel özellikleri ve üzerindeki kıyafet detayları, aylardır aranan kayıp Rus sporcu profilini akıllara getirdi.

2800 sporcu arasından bir kişi karaya çıkamamıştı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 2025 yılının Ağustos ayında organize edilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 farklı ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla dev bir şölene dönüşmüştü. Ancak yarışın sona ermesinin ardından Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un bitiş çizgisine ulaşamadığı ve karaya çıkmadığı saptandı. O günden bu yana Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri tarafından İstanbul Boğazı’nın dört bir yanında yürütülen geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları, aradan geçen aylara rağmen somut bir sonuca ulaşamamıştı.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek kesin sonuç bekleniyor

Bulunan erkek cesedi, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin ayrıntılı bir şekilde araştırılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna nakledildi. Uzmanlar tarafından yapılacak kapsamlı otopsi ve gerekmesi durumunda gerçekleştirilecek DNA testleri sonucunda, cesedin gerçekten kayıp Rus yüzücü Svechnikov’a ait olup olmadığı kesinlik kazanacak. Boğaz’daki bu dramatik bulgu, hem spor camiasında hem de kamuoyunda büyük bir üzüntü ve merakla takip ediliyor.

