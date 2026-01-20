Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde çok önemli açıklamalarda bulundu. Sanatı, bir milletin varlığını sürdürmesini sağlayan "taşıyıcı kolon" olarak tanımlayan Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda kültürel diplomaside elde ettiği devasa başarıların altını çizdi. Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini dünyaya tescillettiklerini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin artık bu alanda küresel bir otorite haline geldiğini ifade etti.

185 ülke arasında dev başarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin kültürel mirasını koruma noktasında geldiği noktayı sayısal verilerle ortaya koydu. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’ne yönelik yürütülen kararlı çalışmaların meyvelerini topladıklarını belirten Erdoğan, "Bugün itibarıyla Türkiye, UNESCO listelerine kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle 185 ülke arasında dünya ikincisi konumuna yükselmiştir." dedi. Bu başarının sadece bir istatistik olmadığını, binlerce yıllık Türk kültürünün evrensel ölçekte kabul görmesi anlamına geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, kültürel zenginliğin gelecek kuşaklara aktarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

13 Bin 448 eser ana vatanına geri döndü

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen hukuki ve diplomatik süreçlere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin topraklarından koparılan tarihin peşini bırakmadıklarını dile getirdi. Son 23 yılda büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçırılan tam 13 bin 448 eserin iadesinin sağlandığını müjdeleyen Erdoğan, her bir eserin Türkiye'nin tapu senedi hükmünde olduğunu belirtti. Bu devasa iade operasyonunun, milli mirasa sahip çıkma iradesinin en somut kanıtı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, "Tribünlere oynamadan, medeniyetimizin izlerini her coğrafyada takip ediyoruz." diyerek kararlılık mesajı verdi.

Dijitalleşme ve zihin tembelliğine karşı yerli duruş

Modern dünyanın sunduğu dijital imkanların beraberinde getirdiği tehlikelere karşı da uyarılarda bulunan Erdoğan, özellikle genç kuşağın kültürel endüstrinin tek tipleştirici etkisinden korunması gerektiğini savundu. Maddi gücün yitirilse dahi dil ve kültürün korunması halinde bir milletin tarihten silinemeyeceğini hatırlatan Erdoğan, yeni teknolojilerin yarattığı "zihin tembelliği" ve "nitelikten ziyade niceliğe önem verme" eğiliminin toplumsal yapıyı tehdit ettiğini söyledi. Bu erozyona karşı tek çarenin, geçmişle gelecek arasında sağlam köprüler kuran "Yaşayan İnsan Hazineleri" ve onların temsil ettiği kadim sanat dalları olduğunu vurguladı.

Yaşayan miras 81 ile yayılıyor

Kültür politikasının sadece törenlerle sınırlı kalmayacağını, bu vizyonun tüm Türkiye'ye yayılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşan Miras Okulları" projesinin kapsamının genişletileceğini duyurdu. Halihazırda 20 farklı şehirde 9 bin 600'den fazla etkinliğin gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, bu eğitim modelini 81 ilin tamamına yaygınlaştıracaklarını belirtti. Bu yıl listeye eklenen 10 yeni "Yaşayan İnsan Hazinesi" ile birlikte, milli birikimin korunması ve güçlendirilmesi için atılan adımların hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.