Son Mühür- Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Tesla'nın sürücüsüz araçlarda yapay zeka teknolojisiyle ilgili kamuoyuna açıkladığı dört patentte, İTÜ mezunu Hasan Ünlü'nün imzasının olduğu ortaya çıkmıştı.

Dört patentin ikisinde başyazar, diğer ikisinde ikinci yazar olarak yer alan Hasan Ünlü'nün bu başarısı mezun olduğu İTÜ'nün adını tüm dünyaya bir kez daha duyuran bir adım oldu.

İTÜ Rektörü Mandal'dan hatırlatma...

''Tesla’nın sürücüsüz araçlarda kullandığı yapay zekâ teknolojisine ilişkin yayımlanan dört yeni patentte;

Elektronik Mühendisliği (2011) ve Bilgisayar Mühendisliği (2012, ÇAP) mezunumuz, aynı zamanda bölüm birincisi olan Hasan Ünlü’nün imzasını görmekten büyük bir gurur duyuyorum. '' diyen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal,

''İleri matematiksel yöntemler ve donanım mimarisi üzerine yaptığı üst düzey optimizasyonlarla, Tesla’nın tam otonom sürüş (autopilot) yapay zekâ modellerinin gerçek zamanlı olarak çalışmasını mümkün kılan dört kritik patentte; ikisinde başyazar, diğer ikisinde ise ikinci yazar olarak yer alan mezunumuz;

bu çalışmalarıyla geleceğin otonom teknolojilerinin ve yapay zekâ modellerinin daha verimli ve ölçeklenebilir biçimde gelişmesine doğrudan katkı sağlayan önemli bir başarıya imza attı.

Küresel ölçekte bir başarı...



İTÜ’nün mühendislik geleneğinin küresel ölçekte nasıl değer ürettiğini ortaya koyan bu başarı;

üniversitemizin mühendislik anlayışının teknik bilgiyle sınırlı kalmadığını, uluslararasılaşmayı ve dünyaya dokunan çözümler üretme vizyonunu benimsediğini bir kez daha gösteriyor.

Elon Musk’ın bu patentleri doğrudan referans vererek Tesla’daki mühendisliğin eşi benzeri olmadığını vurgulaması, ortaya konan emeğin ve etkinin ulaştığı noktanın göstergesi.

Mezunumuz Hasan Ünlü’yü içtenlikle tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.'' mesajı verdi.