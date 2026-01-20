Operasyonda Hancı'nın yanı sıra magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut da gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan üç şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp'a götürülerek uyuşturucu testine tabi tutulması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında onlarca kişi tutuklandı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturma kapsamında şu ana kadar çok sayıda tanınmış isim gözaltına alınarak tutuklandı. Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli ve Ümit Karan dahil birçok isim tutuklu bulunuyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Bilal Hancı kimdir?

Bilal Hancı, 8 Eylül 1989 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybeden Hancı, eğitim hayatına İstanbul'da devam etti ve İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşında olan fenomen isim, Türkiye'nin en popüler sosyal medya içerik üreticilerinden biri olarak tanınıyor.

Kafalar grubuyla zirveye çıktı

Vine platformunda paylaştığı kısa videolarla dikkat çeken Hancı, daha sonra Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile tanıştı. Üç arkadaş, 26 Aralık 2014 tarihinde YouTube'da "Kafalar" kanalını kurdu. Sokak röportajları, challenge videoları ve gündelik yaşam içerikleriyle kısa sürede milyonların beğenisini kazanan kanal, Türkiye'nin en çok takip edilen YouTube kanallarından biri haline geldi. Şu anda 7 milyonu aşkın abonesi bulunan Kafalar, dijital medya tarihine damga vuran gruplar arasında gösteriliyor.

Müzik kariyeri ve sinema projeleri

Bilal Hancı, 2017 yılında "Ağlama Beni Ana" adlı parçasıyla müzik dünyasına adım attı. Yaklaşık 67 milyon izlenmeye ulaşan şarkı, döneminin en popüler parçaları arasına girdi. Ardından Mustafa Ceceli ile birlikte seslendirdiği "Rüzgar" ve Eypio ile çıkardığı "Kaşık" şarkılarıyla müzik kariyerini sürdürdü. Özkan Meydan ile birlikte seslendirdiği "Feriğim" ise 81 milyonu aşkın görüntülemeyle büyük ilgi gördü.

Kafalar grubu, YouTube'daki başarılarını beyaz perdeye de taşıdı. 2018 yılında vizyona giren "Kafalar Karışık" filminde Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte başrolde yer aldı. Metin Akpınar, Erkan Can, Güven Kıraç ve Yıldız Tilbe gibi usta isimlerin de kadrosunda bulunduğu film, gişede önemli başarı elde etti. Aynı yıl "Enes Batur Gerçek Kahraman" filminde de rol alan Hancı, oyunculuk kariyerini de deneyimledi.

Özel hayatı tartışmalara konu olmuştu

Bilal Hancı, 2021 yılında sosyal medya fenomeni Esin Çepni ile evlendi. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2023 yılında olaylı bir şekilde sona erdi. Hancı'nın bir gece kulübünde başka bir kadınla görüntülenmesinin ardından Çepni, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak kamuoyuyla paylaşmıştı.

Tutkulu bir Trabzonspor taraftarı olan ve ailesine düşkünlüğüyle bilinen Bilal Hancı, bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu.